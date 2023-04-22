國民黨前台北市議員羅智強今（22）日在臉書發一則「伊羅童話」，諷刺蔡英文在當總統前抨擊ECFA是「包著糖衣的毒藥」，如今ECFA簽署近13年，從「一定廢掉」變成「緊緊擁抱」！網友也留言認為，「雙標政黨，得了便宜又賣乖！」

羅智強在臉書寫了一則「伊羅童話」，暗指蔡英文在當總統前，曾強烈反對ECFA，抨擊ECFA是「走向中國」、「包著糖衣的毒藥」、「喪權辱國的不對稱條約」，會害死台灣經濟，揚言民進黨一旦執政，就會發動公投廢止ECFA。不過羅也指出，要終止ECFA，蔡英文當然知道不必發動公投，只要依ECFA第16條書面通知大陸，6個月後即可終止。

羅智強直言，如今ECFA簽署近13年，已為台灣產品出口到大陸省下超過2500億元的關稅。從「一定廢掉」變成「緊緊擁抱」，這就是馬英九所說的「民進黨也不敢貿然廢止」！

網友也留言認為，「雙標政黨、毋庸置疑、得了便宜又賣乖、愛不釋手難捨棄！如今踢了鐵板又怪人、沒有本事只會內宣自欺欺人！」