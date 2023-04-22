塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座在夏天適合更換哪種髮型，其中風象星座較注重外貌和形象，因此適合輕盈、清爽、時尚等髮型；火象星座有著自信、熱情的個性，因此適合鮮豔和有獨特個性的髮型；土象星座較為保守，因此適合簡單自然髮型；水象星座則是因為個性較為敏感和情緒化，所以適合柔和、浪漫的髮型。

1、 風象星座

雙子座、天秤座、水瓶座通常都比較注重自己外貌和形象，喜歡嘗試新髮型，以表達自己的個性和風格。在夏天裡，風象星座適合輕盈、清爽、時尚的髮型。

●雙子座

雙子座喜歡變化和新鮮感，可嘗試短髮或波浪髮型，能夠彰顯靈動和青春活力。如要染頭髮可嘗試黃色或藍色，可幫助雙子座更好地表達自己，增強創造力和溝通能力。

●天秤座

天秤座追求優雅和平衡，可選擇復古的髮型或是露出鎖骨的短髮，既優雅又不失時尚感。如要染頭髮可嘗試粉色或藍色，可帶來優雅和和諧感，幫助天秤座更好地處理人際關係和創造美好環境。

●水瓶座

水瓶座喜歡獨特和前衛，可嘗試短髮加上色彩鮮豔的髮色，或凌亂的中長發，凸顯出時尚品味和與眾不同的特點。如要染頭髮可嘗試藍色或綠色，可帶來創新感，幫助水瓶座更好地表達自己和展現獨特的思維方式。

2、 火象星座

牡羊座、獅子座、射手座通常都有著自信、勇氣和熱情的個性，也喜歡以外貌來表現自己的形象。在夏天裡，火象星座適合嘗試一些鮮豔、動感和富有個性的髮型。

●牡羊座

牡羊座喜歡簡單、利落的風格，可嘗試短髮或者是修剪整齊的長發，強調你的自信和活力。如要染頭髮可嘗試紅色或金色，可激發牡羊座的活力和熱情，幫助更有自信地面對挑戰。

●獅子座

獅子座追求高貴和氣場，可選擇帶有層次感的髮型，比如貼合頭皮的短髮，或是捲髮，彰顯出尊貴和威嚴。如要染頭髮可嘗試橙色或金色，可帶來熱情和活力，幫助獅子座更好地表現自己和吸引注意力。

●射手座

射手座有著冒險和自由的精神，可嘗試長發或者是燙髮，能夠突顯出自由不羈和熱情洋溢的一面。如要染頭髮可嘗試紫色或深藍色，可帶來智慧和洞察力，幫助射手座更好地探索和發現新的事物。

【土象星座】

金牛座、處女座、摩羯座通常注重實用性和穩定性，選擇的髮型也會偏向經典和保守，但也不會失去時尚感。在夏天裡，土象星座適合簡單自然的髮型。

●金牛座

金牛座喜歡自然舒適的感覺，可選擇自然波浪的髮型或直髮，不需太多的造型就能展現出氣質。如要染頭髮可嘗試亞麻綠色或棕色，可帶來平靜和穩定感，幫助金牛座更好地處理壓力和焦慮。

●處女座

處女座追求完美，可選擇整齊乾淨的短髮或長髮展現出細緻和精確。如要染頭髮可嘗試灰色或棕色，可帶來平衡和謹慎感，幫助處女座更好地處理事務。

●摩羯座

摩羯座喜歡穩重和大方，可選擇長髮或是乾淨利落的短髮，不需太多的造型也能夠彰顯氣質和風格。如要染頭髮可嘗試灰色或棕色，可帶來穩定和責任感，幫助摩羯座更好地處理職責和事業。

【水象星座】

巨蟹座、天蠍座、雙魚座通常都比較敏感和情感化，髮型通常也會反映出這種特點。在夏天裡，水象星座適合柔和、溫暖、浪漫的髮型。

●巨蟹座

巨蟹座喜歡溫柔和親和感，可選擇有層次感的捲髮或可愛的蝴蝶結髮型，能夠彰顯溫柔和甜美。如要染頭髮可嘗試挑染白色或銀灰色，可帶來安寧和溫和感，幫助巨蟹座更好地處理情緒。

●天蠍座

天蠍座追求神秘和性感，可選擇帶有波浪或捲髮的髮型，或剪短髮來露出自己的脖子，能夠彰顯神秘和獨特魅力。如要染頭髮可嘗試黑色或紅色，可以帶來神秘感和自信，幫助天蠍座更好地表現自己和掌控局面。

●雙魚座

雙魚座喜歡浪漫和夢幻，可嘗試飄逸的長發或蓬鬆的捲發，能夠彰顯浪漫和優雅，讓人感受內心的柔軟和敏感。如要染頭髮可嘗試灰白色或淡藍色，可帶來清晰感，幫助雙魚座更好地掌控情感和內心世界。