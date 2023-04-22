台中一名在八大行業工作的孫姓女子因2萬元債務，遭1女2男痛毆，甚至被滾燙熱湯澆臉，震驚社會。許多網友都認為，八大女生月收入可達20多萬，「有必要為了2萬元打成這樣嗎？」有人則認為「錢多少不是重點，重點是你的態度。」

這起潑湯事件曝光後，引起許多網友在批踢踢討論，有網友表示，「實在很難想像，八大不是月入都好幾萬的，好的甚至有10萬上下的，區區2萬應該不算多，還是2萬對他們來說其實很多？」

一名網友則表示，酒店妹跟大老闆比起來，當然沒他們有錢，「但是什麼醫師、工程師那些薪水，在他們眼裡其實都不算什麼。條件中下的，拚一點，月薪40萬以上不難。」

也有專業網友計算，酒店時薪2000，一天頂多16000，也不可能每天上班，「不賣身、很勤勞上班的，通常月收20幾萬。」

至於為何為了2萬打成這樣，甚至潑滾燙熱湯？有人直言「你老闆每個月少給你2000薪水好不好？」「是那女的太嗆吧！」「錢多少不是重點，重點是你的態度。」「先不論對話怎樣，潑湯真的太超過。」