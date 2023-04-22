2023苗栗桐花祭22日上午正式開鑼，客委會與苗栗縣政府文觀局以及多個鄉鎮市，共同為桐花祭規畫了多樣化客庄小旅行、客庄農特產品及客庄祭拜伯公習俗等深度文化活動，推薦給各地遊客，首日更有漫遊四月雪桐花小徑及舊山線鐵道自行車等優質旅遊行程，歡迎全國遊客同來苗栗客庄細賞桐花雨。

2023苗栗桐花祭開跑，三義鄉桐花已開始綻放，22日上午四月雪小徑已經有大批遊客到來。（謝明俊攝）

2023苗栗桐花祭，首先在22日上午於三義鄉雙湖村田頭伯公，以「伯公祈福祭儀」揭開序幕，在傳統客家八音伴奏下，循古禮三獻禮祭祀，感念天地福澤，表達對山林大地的感激。接著苗栗縣副縣長鄧桂菊在三義木雕博物館館前宣布桐花祭正式開幕。

2023苗栗桐花祭開跑，三義鄉桐花已開始綻放。（謝明俊攝）

22日當天上午，文觀局另舉辦一場好客桐樂小旅行，從三義市區廣盛五穀宮前的停車場集合，由專業導覽員引領好客走廊、桐花走廊到挑炭古道，另可由緊鄰博物館旁通往慈濟茶園的四月雪小徑賞花健行。下午在舊山線勝興車站搭乘鐵道自行車欣賞沿線桐花，在三義特色民宿過夜，還可以來個夜間賞螢，眾多享受一次滿足。

縣府文觀局長林彥甫說，每年4至5月桐花盛開期間，環繞在苗栗山頭，點綴蓊鬱山林的油桐花，白色的花瓣翩翩如花雨般落下，猶如紛飛的白雪，覆蓋山間小路的美景，就在三義木雕博物館前可遠眺遠處桐花染白的關刀山山頭，後方通往慈濟茶園的四月雪小徑，步道朵朵白雪飄飄撒落，美不勝收。

2023苗栗桐花祭開跑，苗栗縣副縣長鄧桂菊等主持開幕。（謝明俊攝）

林彥甫特別介紹，三義鄉除了百年歷史「木雕文化」及雲火龍客庄獨特的「客庄文化」以外，還有台灣首創舊山線鐵道自行車及台鐵鐵路遺跡「龍騰斷橋」及「勝興車站」，因此逐漸發展出多元文化的觀光特色，歡迎全國各地的民眾，來苗栗桐遊之旅，深度體驗在地文化特色。