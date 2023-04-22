硬底子演員王中皇在民視8點檔《市井豪門》飾演反派吳水旺，日前以20多分鐘情緒轉折戲碼，從坦承犯罪到自首幫外孫背黑鍋，再到噙淚下跪溫情自白，精湛演技逼哭不少台前觀眾，連丈母娘也被感動到哭得唏哩嘩啦，好演技助攻收視率，最高收視率一度來到4.8。

為了這場戲，他透露一拿到劇本就開始進行分段解析、設計眼神與肢體，煞費苦心，他還分享扮演壞人的秘訣，「不能真的讓觀眾厭惡到極點，才能讓觀眾有共鳴」。王中皇在劇中，替作惡的外孫背黑鍋，對受害者下跪磕頭道歉，卻被寵溺的外孫指責：「你沒有家庭責任感，有你這種外公，我覺得很丟臉。」他疑惑哽咽：「我在你心目中就只是會拖累你們的人？」

王中皇常飾演反派角色，私下卻是帥大叔。（艾迪昇傳播提供）

但仍為了孫子自首，悲愴地對受害者表白「你們就是太善良，才會被我騙」，最後噙淚說道：「這次進去牢裡，應該不會再出來。」幾個情緒轉折，無奈、懺悔、不捨，都在王中皇轉瞬表情中。該集播出後，除了創下高收視率，觀眾在YT留言大讚王中皇的神演技，「很有內心戲，不愧是資深演員」，並敲碗看到王中皇之後再出場。

除了感動不少觀眾，王中皇的丈母娘邊看節目邊打電話給他，一把鼻涕一把眼淚和他討論劇情，直說「水旺太可憐了，不要進去關啦」，入戲反應讓王中皇哭笑不得。王中皇育有兩個女兒，也因此在面對親情戲時，格外有感觸，他說看到劇本就要先感動自己，要分析劇中人為了懺悔所以維護外孫，但外孫為何推卸責任，各處轉折都要想得透徹，才能做出對應的演法，合宜地調動觀眾的情緒。

身為反派專業戶，王中皇有一套自己的方法論，他當年演出《驚世媳婦》，前半段幾乎人人喊打，但後半段卻又引起觀眾憐憫替他求情，他說：「這就是演壞人的秘訣，可以是壞蛋，但不能真的被討厭到極點。」