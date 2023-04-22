苗栗特教學校啦啦隊赴美國佛羅里達參加世界特奧啦啦隊錦標賽 勇奪銀牌！（翻攝自鍾東錦臉書／謝明俊苗栗傳真）

苗栗特教學校啦啦隊赴美國佛羅里達參加世界特奧啦啦隊錦標行前由苗栗縣長鍾東錦授旗（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗特教學校啦啦隊赴美國佛羅里達參加世界特奧啦啦隊錦標行前由苗栗縣長鍾東錦授旗（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗特教學校啦啦隊赴美國佛羅里達參加世界特奧啦啦隊錦標賽 勇奪銀牌！（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗特教學校啦啦隊代表中華民國，赴美國佛羅里達參加世界特奧啦啦隊錦標賽，21日傳回令人奮的好消息，苗栗特教啦啦隊勇奪銀牌，消息傳回國內，苗栗縣長鍾東錦在第1時間就將好消息貼在臉書告訴全苗栗鄉親，為這群苗栗子弟感到驕傲，鍾東錦更開心地說「看到國旗在美國飄揚就是開心！」

苗栗特教學校學生都是來自苗栗縣各地的心智障礙學生，在學校老師耐心細心地帶領下，特教學校啦啦隊連續3年入選國家代表隊，日前在縣府由縣長鍾東錦親自授旗打氣後，搭機跨海遠赴美國佛羅里達州奧蘭多參加「2023世界特奧啦啦隊錦標賽。

國立苗栗特教學校高職部與國中部男女混齡啦啦隊共有23名選手，在校長周敦懿的帶領下，抵達美國佛州的奧蘭多，經過激烈的競爭後，這群苗栗子弟勇奪比賽銀牌，當大會司儀在會場念出銀牌得主是中華台北隊後，所有參賽學生，高興大聲歡呼。

苗栗特教學校學輔主任吳宣鋒表示，該校啦啦隊連續3年參加全國啦啦隊錦標賽榮獲身心障礙公開組特優，經全國啦啦隊協會選訓委員會通過，今年再次代表國家、參加2023世界啦啦隊錦標賽。吳宣鋒說，特教學生先前跟一般人不一樣，啦啦隊的隊形變化、技巧，一般選手可能2~3次就能熟練，特教生需要比一般人多上10倍以上時間練習，師生都要度過艱辛的訓練過程。

縣府教育處長葉芯慧表示，縣府在特殊學生的各項學習、福利與相關專業服務上提供最大協助，譬如校園無障礙環境與特殊教育輔助器材的申請，各項學習活動的舉辦等，讓這群慢飛天使得到最大的支持與關懷。

鍾東錦說，他的胞妹年輕時候在天主教新竹華光教養院就讀，深刻體會特教師生的辛勞，很高與得知這群「慢飛天使」能在國外發光發熱，為苗栗、國家爭光。他為這群苗栗子弟感到驕傲，更開心地說「看到國旗在美國飄揚就是開心！」