苗栗特教學校啦啦隊代表中華民國，赴美國佛羅里達參加世界特奧啦啦隊錦標賽，21日傳回令人奮的好消息，苗栗特教啦啦隊勇奪銀牌，消息傳回國內，苗栗縣長鍾東錦在第1時間就將好消息貼在臉書告訴全苗栗鄉親，為這群苗栗子弟感到驕傲，鍾東錦更開心地說「看到國旗在美國飄揚就是開心！」
苗栗特教學校學生都是來自苗栗縣各地的心智障礙學生，在學校老師耐心細心地帶領下，特教學校啦啦隊連續3年入選國家代表隊，日前在縣府由縣長鍾東錦親自授旗打氣後，搭機跨海遠赴美國佛羅里達州奧蘭多參加「2023世界特奧啦啦隊錦標賽。
國立苗栗特教學校高職部與國中部男女混齡啦啦隊共有23名選手，在校長周敦懿的帶領下，抵達美國佛州的奧蘭多，經過激烈的競爭後，這群苗栗子弟勇奪比賽銀牌，當大會司儀在會場念出銀牌得主是中華台北隊後，所有參賽學生，高興大聲歡呼。
苗栗特教學校學輔主任吳宣鋒表示，該校啦啦隊連續3年參加全國啦啦隊錦標賽榮獲身心障礙公開組特優，經全國啦啦隊協會選訓委員會通過，今年再次代表國家、參加2023世界啦啦隊錦標賽。吳宣鋒說，特教學生先前跟一般人不一樣，啦啦隊的隊形變化、技巧，一般選手可能2~3次就能熟練，特教生需要比一般人多上10倍以上時間練習，師生都要度過艱辛的訓練過程。
縣府教育處長葉芯慧表示，縣府在特殊學生的各項學習、福利與相關專業服務上提供最大協助，譬如校園無障礙環境與特殊教育輔助器材的申請，各項學習活動的舉辦等，讓這群慢飛天使得到最大的支持與關懷。
鍾東錦說，他的胞妹年輕時候在天主教新竹華光教養院就讀，深刻體會特教師生的辛勞，很高與得知這群「慢飛天使」能在國外發光發熱，為苗栗、國家爭光。他為這群苗栗子弟感到驕傲，更開心地說「看到國旗在美國飄揚就是開心！」
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