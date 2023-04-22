今年2至3月乾旱，正值梨山地區水梨等水果花芽分化及開花期，嚴重影響結果。（台中市農業局提供）

今年2至3月乾旱，正值梨山地區梨及蘋果等水果花芽分化及開花期，嚴重影響結果。行政院農業委員會21日公告梨山地區為乾旱農業天然災害現金救助地區，梨每公頃10萬元、蘋果每公頃9萬5000元。台中市農業局表示，凡位於七卡段等35地段合法農田栽培的梨及蘋果田區，災害損失率達20％以上，即可申請現金救助，農民即日起至5月1日，可攜帶相關證件向和平區公所提出申請。

台中市農業局表示，今年2至3月乾旱正值梨山地區梨及蘋果等水果花芽分化及開花期，嚴重影響結果，經農業局會同行政院農業委員會農糧署及台中區農業改良場勘查，其中梨被害面積約482公頃，損害程度約為40％，蘋果被害面積約29公頃，損害程度為30％，預估損失金額1億5045萬元。農委會昨日確認損害率達救助標準，公告辦理現金救助地區。

農業局說明，已請和平區公所依《農業天然災害救助辦法》規定，受理天然災害現金救助申請，請受災農民即日起至5月1日止，攜帶相關證件或資料（國民身分證及存款簿；申請人為土地所有權人者，應附土地登記謄本。

若申請人非為土地所有權人者，應附土地登記謄本並檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書）向和平區公所提出申請，另農業局將補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災農民復耕。