苗栗特色館推陶瓷手作體驗。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗特色館推陶瓷手作體驗。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉「苗栗特色館」力拚場域活化，成功將園區超過600坪的展售中心、餐廳、咖啡廳、傳統產業區、陶藝工作坊等閒置空間對外招租，希望以苗栗陶瓷博物館為核心館舍，打造聯合展售中心，縣府邀請大家安排優質小旅行，參觀選購喜歡的產品，支持在地優質好店家，顯現苗栗百工百業的發展能量。

苗栗特色館園區進駐廠商集結苗栗縣農會、公館鄉農會兩大品牌、陶藝工坊、小農及觀光業者，展售農特產品、生活陶藝品，更有體驗課程，讓參觀民眾手捏製陶，創造獨一無二的器皿，相當適合親子共遊，苗栗陶瓷博物館本檔特展《苗栗縣柴燒陶藝創作協會『燚伙人』會員作品聯展》展期至4月30日，歡迎民眾把握時間入館參觀。

另外，文化觀光局為營造園區陶藝特色亮點，讓民眾體驗手作互動的樂趣，自今年4月起於國定假日下午1時至4時舉行苗栗特色館假日「現地創作」活動，接續假日4月22日、23日、29日、30日展演師資，邀請潘景嵐、林寶梅、邱連偉、王郁琳4名陶藝老師至園區以手捏陶或陶瓷雕刻展演、與民眾互動體驗，敬邀大家於假日期間來苗栗特色館看展、嘗美食、感受陶藝手作樂趣。

苗栗縣長鍾東錦日前更親自陪同夫人陳美琦、女兒鍾可可共同在特色館體驗製作客家酸柑，歡迎大家同來特色館一遊，體驗自行捏陶燒陶的樂趣。