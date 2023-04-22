桃園市八德區大安里今天舉行「桃園市清溝總動員」，市長張善政勉勵近1000名防災社區夥伴，努力在4月底汛期前將在地的排水環境清理乾淨，他也在現場親自穿上青蛙裝、背上除草機等裝備，與社區夥伴一起踩進排水溝，並用除草機清除水溝旁的雜草。

桃園市長張善政穿上青蛙裝、背上除草機在水溝旁打掃。（陳夢茹攝）

張善政表示，汛期即將到來，如果排水溝沒有及時清除淤泥，下雨時容易造成水災，市府除了加強工程排水設施維護與清理，也積極鼓勵社區民眾自主清溝。在清溝總動員啟動儀式中，張善政各自頒發自主防災及全民防汛2面旗幟，分別授予八德區防災社區與中央大學地球科學系的學生，宣布桃園正式啟動「清溝總動員」。不僅如此，張善政也親自穿上青蛙裝、背上除草機等裝備，與社區夥伴一起踏進排水溝清淤、將雜草清除。

水務局長劉振宇說，八德區大安里防災社區鄰近大竹埤塘，是桃園重要的水利灌排設施，可灌溉下游數10公頃農田及作物，不過2019年曾受到利奇馬颱風影響，造成民宅及菜園大面積淹水，因此選在八德區舉辦啟動清溝儀式別具意義。針對八德區的淹水狀況，市府目前已完成興豐路排水改善工程，將員樹林支渠水量截流至大漢溪，提升區域灌排系統功能。

劉振宇表示，除了排水改善工程以外，市府也輔導大安里成立防災社區，加上同流域更寮腳支渠的瑞德里、瑞發里、瑞豐里、興仁里防災社區，共同於汛期前清溝及演練，盼能達到區域聯防的效果。公部門的防汛整備都已到位，鼓勵各社區也自主清溝，汛期即將到來，政府與民眾一同齊心努力，才能讓家園環境更美好。

桃園市清溝總動員這次也邀請到中央大學學生加入，中央大學教授說，除了讓學生在這極端氣候下擁有防汛觀念，也讓學生身歷其境清溝體驗，在這個志工年齡普遍高齡化的時代中，年輕人加入防汛的行列，將能大大提升社區防汛的能量。