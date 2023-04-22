桃園市大園區福海宮輔信王公被稱為「航空城守護神」，配合徵收已搬至臨時紅壇，雖王公聖誕未到、廟門也已封閉，今上午許多信徒仍在原廟埕為王公慶生，參與「有廟無神」慶典，信徒更下跪「告御狀」、「剃光頭」抗議拆遷，要求原址保留。現任管委會強調，4月27日才是王公生，將於紅壇辦理無形文化資產「飛輦轎、過金火」慶典。桃園市文化局表示，遷移計畫已通過文資審議，將於前空軍桃園基地採「呈現重要建構」方式重建。

竹圍福海宮去年登錄為歷史建築，在航空城都市計畫中被畫入機場專用區，遷移計畫已通過桃園市文資審議會，不過信徒2派紛爭持續上演，今反對拆遷信徒聚集大廟埕，舉行竹圍輔信王公來台170年暨1411年聖誕祝壽慶典，國民黨主席朱立倫、敏盛醫療體系創辦人楊敏盛等人到場祝賀。

桃園市大園區福海宮輔信王公部分信徒今自主在原廟埕舉行竹圍輔信王公來台170年暨1411年聖誕祝壽慶典，現場信徒抗議航空城拆遷。（蔡明亘攝）

今慶典雖是有廟無神，信徒仍請來桃園大廟景福宮開漳聖王，還有包括新竹城隍廟在內的多間廟宇供奉的輔信王公都現身觀禮，信徒更為開漳聖王「反穿龍袍」表達訴求。祝壽大典結束後，信徒下跪向玉皇大帝「告御狀」，一旁信徒也跪著高舉抗議手板，更有2名信徒當場在台上「剃光頭」高喊抗議，直指桃園市政府無法無天，現場除了抗議，還發起反對遷廟連署，訴求提到請市府重新審議廢除現任管委會擬定的遷移計畫，在訴訟釐清爭議前不得拆除，依文資法保留福海宮，規畫納入未來貨運園區的宗教文化區。

地方人士說，去年5月底，福海宮湧入逾千名信徒，跟隨王公指示，以徒步遶境方式，將600多尊神尊恭請至蘆竹區濱海路旁的臨時紅壇，各地信眾都相繼前往參拜，部分信徒認為現任管委會同意搬遷偏離神意，才形成2派。

桃園市大園區福海宮輔信王公信徒今日「告御狀」反對航空城拆遷。（蔡明亘攝）

現任管委會成員也說，今日活動與他們無關，他們皆依章程行事，法律上也站得住腳，仍尊重不同看法。4月27日（農曆3月8日）才是王公生，當天中午將於臨時紅壇舉行被列為桃園無形文化資產的「飛輦轎、過金火」儀式，為王公慶生，歡迎信徒參與。

文化局說明，福海宮歷史建築登錄依2017年文資審議會決議，於航空城都市計畫公告後（110年10月），配合內政部都市計畫公告於2022年公告登錄歷史建築，遷移計畫已通過文資審議，將搬至前空軍桃園基地內，重要建構須於未來重建時使用，遷移時程則視廟方與民航局協調期限辦理，文化局將要求廟方確實依計畫辦理。若日後管委會改組，有提出不拆遷決議，就要重新改版都市計畫，並重啟審查流程。