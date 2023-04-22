桃園市大園區福海宮輔信王公被稱為「航空城守護神」，配合徵收已搬至臨時紅壇，雖王公聖誕未到、廟門也已封閉，今上午許多信徒仍在原廟埕為王公慶生，參與「有廟無神」慶典，信徒更下跪「告御狀」、「剃光頭」抗議拆遷，要求原址保留。現任管委會強調，4月27日才是王公生，將於紅壇辦理無形文化資產「飛輦轎、過金火」慶典。桃園市文化局表示，遷移計畫已通過文資審議，將於前空軍桃園基地採「呈現重要建構」方式重建。
竹圍福海宮去年登錄為歷史建築，在航空城都市計畫中被畫入機場專用區，遷移計畫已通過桃園市文資審議會，不過信徒2派紛爭持續上演，今反對拆遷信徒聚集大廟埕，舉行竹圍輔信王公來台170年暨1411年聖誕祝壽慶典，國民黨主席朱立倫、敏盛醫療體系創辦人楊敏盛等人到場祝賀。
今慶典雖是有廟無神，信徒仍請來桃園大廟景福宮開漳聖王，還有包括新竹城隍廟在內的多間廟宇供奉的輔信王公都現身觀禮，信徒更為開漳聖王「反穿龍袍」表達訴求。祝壽大典結束後，信徒下跪向玉皇大帝「告御狀」，一旁信徒也跪著高舉抗議手板，更有2名信徒當場在台上「剃光頭」高喊抗議，直指桃園市政府無法無天，現場除了抗議，還發起反對遷廟連署，訴求提到請市府重新審議廢除現任管委會擬定的遷移計畫，在訴訟釐清爭議前不得拆除，依文資法保留福海宮，規畫納入未來貨運園區的宗教文化區。
地方人士說，去年5月底，福海宮湧入逾千名信徒，跟隨王公指示，以徒步遶境方式，將600多尊神尊恭請至蘆竹區濱海路旁的臨時紅壇，各地信眾都相繼前往參拜，部分信徒認為現任管委會同意搬遷偏離神意，才形成2派。
現任管委會成員也說，今日活動與他們無關，他們皆依章程行事，法律上也站得住腳，仍尊重不同看法。4月27日（農曆3月8日）才是王公生，當天中午將於臨時紅壇舉行被列為桃園無形文化資產的「飛輦轎、過金火」儀式，為王公慶生，歡迎信徒參與。
文化局說明，福海宮歷史建築登錄依2017年文資審議會決議，於航空城都市計畫公告後（110年10月），配合內政部都市計畫公告於2022年公告登錄歷史建築，遷移計畫已通過文資審議，將搬至前空軍桃園基地內，重要建構須於未來重建時使用，遷移時程則視廟方與民航局協調期限辦理，文化局將要求廟方確實依計畫辦理。若日後管委會改組，有提出不拆遷決議，就要重新改版都市計畫，並重啟審查流程。
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