女子疑躲酒測「連人帶車衝入漁港」 海中吊出無生命跡象

躲酒測結果連車摔進港裡；新北市金山區今(22日)下午發生一起車輛墜海事故，有名年約40歲的女子疑似為躲警方酒測，結果不慎連人帶車從磺港漁港落海，消防獲報趕現場，在30分鐘內將車吊起，不過女子已失去生命徵象，目前送醫搶救中，詳細事故原因仍有待釐清。

金山警方今日下午1時27分許在金山區環金、中正路口處理一起交通事故，結果肇事車輛的女性駕駛為避免遭警方酒測，突然跳上車加速沿環金路往中正路方向逃逸。

警方見狀立刻呼叫線上警力展開圍捕，結果逃逸車輛在當日下午1時38分從金山區磺港漁港墜入海中，警方見狀趕緊呼叫消防救援。

新北市消防局獲報後，出動消防車、船艇以及21名消防人員趕赴現場救援，當日下午2時許將將肇事車輛從深達4公尺的海底拉出，並救出已因外傷而失去生命徵象的女駕駛，緊急送往台大醫院金山分院救治。

警方調查，該車的車主為設籍在高雄、居住在桃園的林姓女子，目前尚未確認是否與駕駛為同一人，酒測值也尚未測出，詳細事故原因仍有待警方釐清。

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