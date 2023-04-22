台中市刑大偵一隊跟蒐掌握楊男行蹤後，以前、後方式包夾楊男駕車，並以單手壓制法將楊男由駕駛座拖出後，順勢將其壓制在地。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市刑大偵一隊跟蒐掌握楊男行蹤後，以前、後方式包夾楊男駕車，並以單手壓制法將楊男由駕駛座拖出後，順勢將其壓制在地，倉促之際毒品咖啡包散落一地。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

台中25歲從事肉品批發的楊男因染毒入不敷出，竟下海從事運毒、販毒牟利，中市警方歷經多日調查蒐證，趁其交易毒品時，以偵防車前、後包夾，再由員警以單手壓制將楊男由駕駛座拖出，現場查扣二級、三級毒品等相關證物，訊後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

肉販染毒賺不夠花 竟充當運毒小蜜蜂

台中市刑大偵一隊於去年年底查獲毒品案，為持續向上溯源、擴大偵辦，旋即成立專案小組，並報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，歷經多日調查蒐證，發現楊男涉有重嫌。

調查發現體格壯碩楊男從事肉品批發攤商，收入豐厚，惟染上施用毒品惡習後，入不敷出，竟下海從事運毒、販毒牟利，員警經運用台中市自建科技整合情資系統，進行大數據分析，並輔以現場跟蒐掌握楊男行蹤。

日前楊男駕車前往台中市北區北平路交易毒品，警方利用現場地形，駕駛偵防車分別以前、後方式包夾後，由現場員警持槍警戒，並以單手壓制法將楊男由駕駛座拖出後，順勢將其壓制在地，倉促之際毒品咖啡包散落一地。

經警方詳細搜索後，於楊男所駕駛車輛左前車門把手及右前座位上白色布袋內，分別查獲毛重398.37公克二級毒品咖啡包78包、毛重46.88公克三級毒品愷他命17包、新臺幣8460元及手機2支等相關證物，楊男也坦承犯行，並配合警方執法。

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