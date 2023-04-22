民眾若遭遊戲點數詐騙，可申請鎖卡及退費。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

詐騙集團常指示被害人購買交付遊戲點數，以隱匿金流躲避警方的查緝，有鑑於此，數位發展部、刑事局及GASH遊戲點數公司三方合作研擬防堵策略，在系統和通路端推行9項措施，降低遊戲點數成為詐騙工具的風險。

今年4月於系統端，率先更新2大服務，包含「延遲序號儲值遊戲入點時間」、「GASH防詐鎖卡平台」(https://lock.gashpoint.com)，為遇詐用戶爭取反應時間與即時自助鎖卡機制，以雙道防線保護用戶資產安全。

因應詐騙手段推陳出新，本月初啟動「新創帳號手機進階驗證」、「每日儲值手機驗證」、「高風險帳號暫時關閉序號儲值」3項功能。實體銷售通路端，長期施行「主被動關懷提醒」機制、「單店每日銷售額度限制」、「單人單筆交易張數限制」與顧客「收執聯防詐提醒」4項措施，配合官網、社群與客服宣導防詐資訊，提升用戶風險認知。

此外，民眾一旦發現疑似遭受遊戲點數詐騙，可於第一時間前往鄰近警察機關諮詢相關問題，若有因購買GASH點數遭受詐騙，警方將協助引導民眾至「GASH防詐鎖卡平台」申請退費，第一時間防止民眾遭受財產損失。

刑事局呼籲，為保障自身權益，應於官方授權通路購買點數商品，切勿貪圖便宜購買來路不明的點數，另外切勿聽信網友的要求而前往購買遊戲點數，即使是網路上認識的親友，也應該進行查證，遊戲點數的序號及密碼，絕對沒有查驗身分的功能。