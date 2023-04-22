全台獨「嘉」，傳承超過200年的嘉義市鞦韆節今在光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場，上千位民眾一早就湧進廟埕，準備觀看刺激精彩的高空盪鞦韆大賽，一整天的盪鞦韆大賽除事先報名參賽者，現場也開放民眾自由參戰，廟方依往年經驗，會有近70組選手站上12公尺高的鞦韆一較高下。

傳承超過200年的嘉義市鞦韆節今在光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場，一開始雙人組表演就十分精彩。（呂妍庭攝）

嘉義市高空盪鞦韆活動曾因疫情停辦2年，去年復辦仍吸引眾多民眾參與，今天一早活動開始，就有50組要登高挑戰，選手在12公尺高的鞦韆架上比技藝、比膽識，引發群眾驚呼連連。

傳承超過200年的嘉義市鞦韆節今在光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場。（呂妍庭攝）

嘉義市政府民政處長林家緯今代表嘉義市長黃敏惠前往，表示光路里高空盪鞦韆活動是地方民俗活動，市府為推廣宗教觀光，與宮廟、里辦公處、社區和各單位一起合作，吸引更多人潮，讓活動效益極大化，這也是市府跨域整合與努力堅持的方向。

傳承超過200年的嘉義市鞦韆節今在光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場，現場並開放民眾鑽轎腳。（呂妍庭攝）

玄天上帝廟主委、嘉義市議員孫貫志說，高空盪鞦韆活動過程刺激，鞦韆架以刺竹、木為架，並以繩、麻或竹立軸設座，全以藤蔓綑紮而成，完全不用鐵釘或螺絲，高度12公尺近5層樓高，參賽者想要盪得好，不僅要有膽識、技術，更要有體力和平衡感，被公認為是一項需具備高度技巧的體育競技。

孫貫志說，雖然高度高，但安全性夠，包括安全吊勾等安全防護措施、安全輔導員等在現場待命，就算是沒經驗，純娛樂的選手，廟方人員也會從旁指導，讓他不要盪太高，不過對老手來說，盪到90度或超過90度，都不成問題。

林家緯強調，今天是玄天上帝的聖誕千秋，嘉義市鞦韆節能夠在今日舉辦，更具意義，為確保活動順利，市府已投保千萬公共意外平安險。