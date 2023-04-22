根據《中國基金報》報導，近日一份文件顯示，常熟市地方金融監督管理局和常熟市財政局印發《關於實行工資全額數位人民幣發放的通知》表示，從5月開始對常熟市在編公務員(含參公人員)、事業人員、各級國資單位人員實行薪資採取全額數位人民幣發放。

而早在本月17日，常熟市召開全市數位人民幣試點工作專題推進會，其中提到，今年以來江蘇省啟動全域數位人民幣試點，蘇州市政府高度重視試點工作，各區縣形成「比學趕超」氛圍，各板塊、各部門、各銀行一定要進一步增強責任感、危機感、緊迫感，積極發揮主觀能動性，確保高品質完成全年各項目標任務，推動我市數位人民幣試點工作走在蘇州前列。

實際上也不僅常熟的案例，稍早3月6日，工商銀行江都支行成功落地揚州首筆數位人民幣代發工資業務，為人行江都支行職工合計發放22筆工資和補貼，豐富揚州的數位人民幣支付應用場景。

此外，3月10日，人行揚州市中心支行與揚州市財政局也聯合推動財政預算單位試點，向揚州文化藝術學校23名在職人員發放數位人民幣薪資。