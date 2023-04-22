▲新北珠蔥是採用環境友善生產方式，不使用化學農藥、肥料的優質農產品，媒合農友供應。（徐佑昇攝）

▲立委賴品妤（左一）也出席推廣「蔥心出發」活動。（徐佑昇攝）

新北市政府農業局與平溪區農會22日在平溪農會旁廣場與活動中心舉辦產地展售會，新北市農業局副局長諶錫輝與現場熱情的民眾、在地農友近距離互動，化身一日平溪美食旅遊推廣大使，分享今年「新北珠蔥」豐富多元活動，並邀約大家一起響應「世界地球日」，到平溪展開生態觀光與美食的永續旅遊體驗。

農業局表示，4月22日是世界地球日，今年主題為「投資我們的星球」，新北市持續推動「農業健康市／式」，將農業生產創造附加價值並延伸到環境永續發展。

其中的「新北珠蔥」，是採用環境友善生產方式，不使用化學農藥、肥料的優質農產品，透過媒合農友供應現採新鮮珠蔥予在地商家、各產區餐廳，並進軍星級飯店，產地直送台北凱達大飯店，推出珠蔥主題創意料理，以聯合行銷創下好口碑。同時積極安排參與北農假日有機市集、新北市農會希望廣場及小旅行指定拔蔥體驗農場等展售通路，輔導成立自有品牌，讓消費者認識在地友善耕作農友與綠色職人，體驗全方位綠色生活新魅力。新北市農業局也呼籲順應時節選購在地當季的低碳好食材，攜手愛護地球也守護自己健康。

平溪農會理事長胡正吉表示，為讓大家品嚐珠蔥的美味，今年平溪農會社區小舖全新推出珠蔥水餃，飽滿多汁帶著獨特的香氣。5月底還有「蔥明消費饗優惠」活動，到平溪、石碇、深坑、烏來及雙溪等商圈有販售珠蔥料理的指定餐廳，消費滿500元即可獲得100元折價券，集滿3間餐廳再贈送珠蔥水餃一包，歡迎民眾在珠蔥盛產季節多到產地吃美食。另外台北凱達飯店家宴中餐廳於4月15日~5月15日販售期間限定的珠蔥料理，包含珠蔥胡麻金絲、珠蔥玉子捲、三蔥櫻花蝦等，採用平溪產地直送的高品質珠蔥入菜，運用不同料理手法融入法式擺盤藝術，帶給大家耳目一新的珠蔥料理。

農業局長李玟表示，「新北珠蔥」在「先創通路，再開農路」的基礎，提升到三生一體的「農業健康市／式」，以消費者身心靈健康兼顧農業生產環境永續發展為目標，透過推廣友善種植的珠蔥、結合農事體驗及在地生態觀光，來營造友善共好的永續生活空間。

李玟強調，今年並響應世界地球日推出「蔥心初發 春遊東北角」系列活動，除了平溪產地展售會、季節限定珠蔥料理及消費優惠，更結合農業創生團隊「品味貢寮」及2022年獲得綠色旅行標章兩顆星認證的「注腳雙溪」，推出海女體驗加上品嚐貢寮鮑的「品味貢寮‧深旅行」與有機農場導覽的「淡蘭追菜人‧雙溪綠之道」一日輕旅行，以綠色旅行推動地方觀光產業，將民眾帶進擁有山海美景與優質物產的東北角。此外，23日在台北希望廣場市集有平溪當地農產品展售，在台北市就能買到新鮮珠蔥及新鮮蔬果不用到產地。

如欲購買當季最鮮甜的珠蔥，可洽平溪區農會，電話(02)2495-1051。

旅行相關資訊如下：

「蔥心初發」小旅行：https://reurl.cc/KM2pry

「品味貢寮．深旅行」：https://reurl.cc/2W7bvv

「淡蘭追菜人‧雙溪綠之道」：02-24931158、0919274098或臉書粉絲頁

「蔥明消費饗優惠」合作店家資訊請洽農業局「稼日蒔光」臉書： https://www.facebook.com／agr.ntpc