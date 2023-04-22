洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）多次稱讚天使隊大谷翔平的投打二刀流，其實寇爾自認也是有一點打擊能力的，他只恨沒有早點看見大谷翔平。先前在兩軍的系列賽，寇爾告訴《紐約郵報》說：「他現在大大鼓舞了願意這麼做的人們（二刀流），我在高中畢業前就可以投到100英里球速，我喜歡打擊和守備，但是我們不允許兼顧了。大谷現在告訴我們，這在大聯盟是可能做到的。」

去年明星賽，寇爾在場內和勇士左投弗里德（Max Fried）聊天，弗里德說他沒有打過全壘打，寇爾自豪地說他有打過。寇爾生涯前期效力國聯的海盜5個球季，那時候投手必須打擊，他有0.174打擊率、3支全壘打。寇爾後來開玩笑說：「我喜歡想像我可以變成大谷。實際上我也不知道，我高中之後就沒再練習打擊，我很清楚自己的能力，我不會在大聯盟成為打者。」

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）高中時代也是二刀流選手，球速超過90英里，加上他201公分的身高被球探認為比較適合當投手。賈吉不喜歡投球，他對《紐約郵報》說：「很多球隊都想要我成為投手，我感覺被冒犯了，我不想在大聯盟投球，我寧願對別人轟出全壘打，而不是被別人轟出全壘打。我也不認為我的手臂能夠每年投球200局，那些都是天賦異稟的人。」提到當今最強的好手，賈吉說他還要繼續努力，他自認比不上卓奧特（Mike Trout ）與大谷翔平。