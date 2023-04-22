蔡昌憲與喬湲媛在公視時代生活劇《牛車來去》是對苦命鴛鴦，歷經波折後，戀情終於開花結果，兩人在親友面前互訂終身的這一幕，更創下開播以來最高收視。今（22）晚將迎來精彩大結局，安心亞與米可白兩位母親之間的心結會如何解開，劇中蔡家與陳家的關係又將如何發展，吊足觀眾胃口。

喬湲媛和蔡昌憲終於有情人終成眷屬。（公視、禾豐製作提供）

劇中蔡昌憲苦等多年終於再見到喬湲媛，三輪車上的真情告白戲惹哭一大票觀眾。這場戲看似簡單，實則費了不少功夫，蔡昌憲記憶猶新：「這場戲其實難度超高，因為拍攝角度的關係，我們把三輪車架在貨車的升降板上拍，而為了避免車子發動聲影響收音，劇組的壯漢們使勁推著貨車來帶動我們移動，當時只有一小段路可以拍攝，我們的對話又很長，加上剩不到兩個小時就要天黑了，壓力超級大！」

喬湲媛透露播出時，自己看著這段戲也跟著哭了，「因為當時那段路並不是很長，但台詞頗多所以無法一次拍完，我們試了很多次才抓到整體節奏，也看著工作人員辛苦來回多次。雖然看到哭了，不過現在回想起來，仍會會心一笑。」喬湲媛相當感謝蔡昌憲，「即使沒有拍到他的鏡頭時，他也還是會付出120分的情緒幫我對戲，這次能夠和昌憲哥一起合作對戲，是很幸運也很幸福的。」

兩人在劇中的苦戀終於開花結果，也締造開播以來的最高收視。一舉成為「收視王」，蔡昌憲羞稱：「從電影的破億王到收視王，真的滿開心的！感謝大家一直期待阿發與招弟的愛情，我覺得求婚那場招弟很美，在阿發的眼裡她就是唯一，那苦盡甘來的感覺真的好幸福。」

喬湲媛以靈活的大眼睛與流利台語獲導演李岳峰青睞。（公視、禾豐製作提供）

喬湲媛表示：「其實真的沒想過這段劇情會惹哭這麼多觀眾，太多的感謝是整個劇組給予我們這個機會，雖然好像很客套，但真的心中滿滿的是感謝，也很開心觀眾的滿載熱情與支持。」

喬湲媛演技備受矚目，再次挑戰台語劇，角色年齡橫跨30個年頭，她直言：「招弟的人生歷練是我一直很想接觸到的角色，她是社會底層的艱苦人，讓我聯想到奶奶從小辛苦養育我們，即使很累也努力給我們溫飽，我把奶奶過去北上打拼，一個人到紡織工廠工作、幫別人洗碗等等的經歷聯想帶入角色，招弟也是這樣的獨立而不畏懼！」她也慶幸小時候跟奶奶都是用台語對話，「所以算是從小就耳濡目染，沒想到長大後當演員真的派上用場了！」

兩人首次合作搭檔就默契十足，蔡昌憲開玩笑稱：「會這麼有默契應該是我們的身高優勢，都是個子嬌小的演員！」他接著說：「湲媛就是有種魔力，一見面就感覺很親切，會讓人想要照顧她，就跟戲裡的招弟一樣，其實跟招弟對戲不算很多，但每個階段再次相遇時，我都有感受到角色的成長轉變，讓戲裡的彼此更有感情。」

蔡昌憲為戲獻唱插曲，歌詞創作來自拍攝期間他幫「阿發」寫的日記。（公視、禾豐製作提供）

劇情即將邁入尾聲，蔡昌憲真情流露：「我在劇中唱的插曲〈戆戆相對看〉當中的歌詞，就是來自拍攝期間我幫阿發寫的日記，在拍攝完畢之後，可以把阿發的心情唱出來，對我來說是一個很美好的畢業儀式。請大家好好地感受李岳峰宇宙的戲劇魅力，真的會感動好久，謝謝大家喜歡《牛車來去》。」