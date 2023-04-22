民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選20日出爐，台北市議員王世堅出線。精神科名醫沈政男表示，綠營側翼的民進黨籍眼中釘包括立委高嘉瑜以及王世堅，如今王能在初選勝出，讓側翼崩潰，算是大快人心。此外，沈政男斷言，高嘉瑜獲得民進黨提名是免不了了，「側翼準備再崩潰一次吧」！

沈政男今(22)日在臉書指出，王世堅初選獲勝，背後有重大民主意涵，並認為王世堅因忠言諍諫而受歡迎，意味著不支持民進黨黨中央，反而能獲得黨的提名，「試問，這不是政黨政治的笑話嗎？」沈政男進一步表示，台灣是全世界唯一採用全民調政黨初選的國家，然而，政黨初選應該選出最能服膺政黨理念、實現政黨意志的人，並博取人民認同，沒想到如今在台灣成了不問黨員問人民。

沈政男強調，全民調初選的效應，就是推翻政黨政治的初衷，也讓台灣民主走向民粹，因為要在民調裡勝出，必須討好選民，即使違背政黨政策也不管。不過沈政男也認為，王世堅在民進黨內成了大砲，對於走偏鋒的民進黨中央，反而是防腐劑，其能在全民調勝出，等於彌補政黨政治的不足。

此外，沈政男說港湖區若初選，高嘉瑜穩贏的，因此斷言高嘉瑜獲得民進黨提名是免不了了，側翼準備再崩潰一次，只是若國民黨在港湖區若由李秀彥出線，高嘉瑜能否贏她，這次恐怕不樂觀，「何以致之？也是四個字：綠營內鬥」。沈政男重申，內鬥的下場就是港湖區立委很可能就奉送給國民黨了。