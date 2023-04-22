台北市長蔣萬安於競選政見「6月底500張長照床位」確定跳票，台北市政府衛生局長陳彥元17日曾表示，在6月底前可新增322個床位。不過北市議員再度質疑，聯合醫院還有超過百位長照患者候床，322床沒有照護人力，根本沒辦法入住，痛批蔣萬安政見再度脫靶。蔣萬安今表示，正積極透過多元管道來招募並培養長照服務人力。衛生局及聯醫皆表示現階段只能「有多少人力，開多少床。」

對於長照床的人力跟不上，蔣萬安今受訪指出，其實一開始就顧慮到這個問題，除了長照床增加，相關人力要跟上，所以這部分也積極透過多元管道招募以及培養相關長照服務人力。

不過議員苗博雅指出，500床在6個月開出已經不可能，呼籲不要為了政見去湊數字，急就章規畫，或是在人力不足情況下，為了圓芭樂票，開更多芭樂票。苗說，衛生局說6月底要開322床，12月底規畫570床，但聯醫人力負荷直接過載，另苗也批聯醫的工作報告都沒寫到要增加多少照護員處理這些床、住進來的病人。

議員顏若芳說，設置3百多床都要人力，否則硬體放了，因人力關係沒辦法使用，就是白放。且人力不足的問題，她認為聯醫福利不好，像是員工旅遊補助650元，醫護人員在疫情期間非常辛苦，應該極力爭取福利，包括三節獎金、員工旅遊、公務員有國民旅遊卡，聯醫也可以增加。

台北市議員吳沛憶表示，蔣萬安的政見是半年500床，但根據衛生局回覆，其中至少122床要到今年12月底開設，30床是113年底，和平婦幼院區的40床更要拖到114年底，形同直接宣告跳票。同時長照不是只有硬體，還需要照護人力。本計畫預計聘用的照服員達170位，但到4月中為止，至少還有150人的缺額，甚至連員額都還沒核定。若無法補足照護人力，空有床位也無法提供長照服務。

議員李彥秀也提醒，衛生局打算留一成總床數，過去2年有疫情，接下來還有其他病毒挑戰，她提醒如何在落實市長政見的同時，要留一些彈性在聯醫，這是要思考清楚的地方。

陳彥元表示，關於人力，目前322床是可用床數，但要評估相關人力逐步到位，才會做為收治床位，至於福利部分，聯醫會跟工會溝通，另也會與聯醫主管開會，尋求解決方案。陳也澄清不是為了政見實踐，而是本來就缺長照床。

聯醫總院長璩大成表示，預計於2023至2025年招聘243人力，其中照護員將占168位。至於現階段新開的床位到底能啟用幾張，璩僅表示「多少人力開多少床」。