菸害防制法新法於3月22日正式施行，除全面禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告、使用電子煙或未經審查通過的加熱菸外，禁菸年齡也從18歲提升至20歲，並擴大禁菸場所包含大專院校及幼兒園等。新法施行後桃園市衛生局也加強取締，目前市內17所大專院校的吸菸區已全面撤除，網路平台總計查獲439件販賣、廣告電子煙（加熱菸）商品，後續將依法處辦。

近年電子煙因外型新穎、花樣多元，甚至有多種甜味，因而大受歡迎，學生使用電子煙的比率逐漸高於紙菸。衛生局表示，自新法施行日起至4月20日止，桃園市17所大專院校的吸菸區皆已全面撤除，此外還查獲6人在大專校園內違規吸菸。桃園市總計有31家電子煙實體店面，現已有13家歇業，其餘18家轉型改販售其他商品，並由衛生局持續列管。而網路平台方面，總計查獲439件販賣、廣告電子煙（加熱菸）商品，後續將依法處辦。

衛生局表示，菸害防制法新法上路後已經全面禁止電子煙，無論是在網路或實體店面廣告、展示、販賣電子煙或其組合元件，或於任何場域使用電子煙、未經審查通過的加熱菸皆屬違法行為，最高可處5000萬元罰鍰。再次向民眾呼籲，除了不得在網路刊登販售電子煙以外，也不可以刊登販賣「香菸花束」等商品，最高可處100萬元罰鍰。

衛生局提醒民眾，吸菸有害健康，有關戒菸相關問題，可撥打免費戒菸專線0800-636363諮詢或至桃園市政府衛生局無菸網網站查詢桃園市二代戒菸服務合約醫事機構。此外，桃園市自今年3月1日起針對設籍桃園、40歲以上有重度吸菸史等肺癌高風險族群，擴大辦理低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢服務，相關訊息可至桃園市政府衛生局首頁查詢，或撥打桃園市擴大肺癌篩檢諮詢服務專線03-334-0345洽詢。

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