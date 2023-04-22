女星徐凱希因歌聲甜美，在選秀節目中闖出知名度，隨後轉戰戲劇、主持，表現亮眼受到觀眾喜愛。近日她上節目分享怪奇的戀愛經驗，透露某任男友的媽媽對她有意見，每次男友參加家庭聚會時，不邀她一起去，也不接她電話，追問之下，對方才說出真正原因，讓她大受打擊決定分手：「我這樣很沒尊嚴！」

徐凱希日前上《女人我最大》暢談戀愛話題，透露某任男友與她相處不錯，怎料，對方媽媽對她很有意見，就算知道她是藝人，也無法接受她的職業，甚至會罵她不切實際，不過徐凱希只是默默忍受。

但交往1年半後，她發現男友的態度開始變了，似乎有什麼事瞞著她，且每次對方參加家庭聚會都不會接她電話，也不會邀她一起去，於是她追問：「你是不是有事沒告訴我？你要不要直接講？」

在徐凱希的逼問下，男友才鬆口，原來是因為媽媽覺得她太矮，而對方接著說：「基於優生學的關係，所以另一半的身高要超過160，還要是從商的。」聽完後她認為即使跟對方感情再好，但總覺得有外力阻撓，最後還是決定分手，她也坦露當時心情：「我這樣很沒尊嚴。」讓在場的來賓覺得心疼，主持人藍心湄則說：「他現在一定很後悔。」