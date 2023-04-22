邱凱偉在《婚姻結業式2》面對婚姻重大危機氣憤離家喝悶酒，謝祖武、梁赫群、馬力歐一起陪伴談心。戲外被問到若與另一半起口角，第一時間會如何處理自己的情緒、有無特別的求和撇步時，已是人夫的四位主演很有共識地回答「先冷靜」！

馬力歐身邊出現女友王以路。（公視台語台提供）

謝祖武覺得先離開現場會比較好，讓自己冷靜一下；梁赫群認為夫妻吵架最好床頭吵床尾和，不要有隔夜仇，這樣婚姻才會長久。馬力歐分享有次吵架後老婆離家出走一個半月，所以現在都會先道歉，覺得太座相當辛苦需要體諒，找到了彼此適合的溝通方式，現在爭吵的頻率也越來越少。

邱凱偉認為在氣頭上說的話都並非本意，因此會冷靜下來再好好溝通，而最屢試不爽的求和方式還是經典的「一轉身把老婆的嘴唇整個『含住』並且說：『不許說！不許說！』」的戲劇化撇步。

郁方和梁赫群在劇中也面臨婚姻危機。（公視台語台提供）

此外，編劇還在戲裡埋下花語巧思，藉由白色鬱金香以代表純情、純潔、逝去的愛，以及用紅色鬱金香代表熱情的愛、初戀、不顧一切去愛一個人，來隱喻劇中人物面對剪不斷理還亂的感情態度。

當被問到會用什麼花形容自己一段奮不顧身、刻骨銘心的感情時，張本渝選擇了向日葵，因為向日葵給自己很正向、無私的感覺，而事實上向日葵的寓意是沈默的愛，也代表會勇敢追求自己想要的幸福。

邱凱偉選擇了花語是「獨一無二」、「你永遠只屬於我」充滿霸氣感的黑玫瑰，認為充滿炙熱的感覺很像自己，戲裡的邱凱偉則決定要在駱誠的公司上班，有了新目標也讓妻子相當開心，但沒想到邱卻提出「因壓力太大要搬出去一個人住」的分居要求，兩人的婚姻關係要如何維持下去也緊揪著觀眾的心。

《婚姻結業式2》每週日晚間8點公視台語台、10點華視頻道播出。