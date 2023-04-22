屏東東港不只有黑鮪海鮮美食，更有豐厚的漁業文化，東港區漁會今年趁著黑鮪魚季，首辦食魚教育推廣，邀請遊客走進討海人的世界，從產地到餐桌，一起探訪黑鮪魚故鄉的小鎮故事。

漁業署長張致盛表示，東港是台灣漁業重鎮，漁船多沿近海、遠洋全世界跑，但根據調查，台灣消費者對於國產水產品消費力下降，吃魚的量減少，因此加強食魚教育推廣就很重要，要讓消費者從不認識魚到吃魚的養成教育，從魚類生產捕撈、加工處理、特色營養價值，讓漁產業能永續發展。

東港區漁會首辦食魚教育活動，邀請遊客一起探訪黑鮪魚故鄉、細細品味東港漁村的小鎮故事。（林和生攝）

食魚展以看板、魚體模型、實體漁具、影片等方式，展示東港主要盛產的漁產、產季、捕撈方式、食用方式及相關保育宣導，現場還播放東港鮪釣漁船出海捕黑鮪及旗魚鬆製作過程影片，導覽服務員即時解說，民眾看了直呼，對東港漁業文化產業有更深層的認識與了解。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，漁會今年首度策辦東港食魚教育推廣活動，加強民眾食魚知能、推廣國產水產品，促進民眾消費，振興地方產業發展，讓遊客來東港不只是吃海鮮，更能深入認識在地深厚的文化底蘊。