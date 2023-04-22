中航在國內內陸運輸界具有領導地位，除擁有龐大的曳引車隊外，在環保與世界經濟永續發展趨勢下，中航集團榮譽董事長彭蔭剛洞燭機先，看準未來全球動力電動化趨勢，於1997年與北京理工大學合作，成為第一位投入電動大客車開發與製造的台商，積極參與電動大客車開發工程，並於2008年8月京奧期間成功投入50輛純電大客車於奧運村內實際運行，2010年5月上海世博會再度亮相，成為眾所矚目的電動車技術先驅。有鑑於看好電動車市場，彭董事長於2019年正式創立航偉汽車股份有限公司，成立宗旨在於承襲彭董事長於電動車領域及台灣內陸運輸的傳承，近年投入開發並參與重型電動曳引車開發計畫工作，發展新型環保柴油引擎重卡，順應推展新能源的趨勢。

航偉汽車以淨零轉型為目標，扮演運輸工具動力減碳電動化發展的領頭羊，協助企業進行綠色轉型。在氣候變遷加劇引起國際社會重視，因應全球企業碳中和需求，航偉汽車亦扮演運輸工具動力減碳電動化發展的領頭羊，於2023年積極引進具全球營運實績商轉的DONGFENG 4x2純電重卡，協助企業進行綠色轉型，該車動力輸出強勁，2020年上市至今，已累積超過3000輛銷售實績，總營運里程已超過200萬公里，穩居市場領先地位。而引進後將聚焦6大電動重卡最適化營運領域，如城市環衛清運、港口短程運輸、鋼(鋁)廠內運輸、科學園(工業)區內運輸、工程需求之水泥預拌與廢土清運等，航偉汽車已將淨零轉型設定為公司經營戰略的重要目標，未來更將更加速布局提升運具電動化與無碳化導入比率，預計2023年第二季將在高雄碼頭場域與國際知名航商合作導入純電重卡，作為港內綠色運輸的領頭羊，相信此先導運行計畫將起示範效果，將吸引更多台灣與國際航商陸續加入。

除了關注並投入新能源領域外，航偉汽車於2020年12月與DONGFENG商用車簽定代理合約，為台灣市場提供各型商用車銷售及售後服務工作，DONGFENG商用車在VOLVO核心技術注入後，車輛品質與可靠度更可媲美歐系車輛，航偉汽車深知台灣業者對於商用車選購的需求與期盼，本著用車同理心的使命，引進全新世代六期旗艦曳引車DONGFENG KL，歐系外觀設計簡潔俐落；DONGFENG KL動力核心搭載CUMMINS Z14引擎與EATON AMT自手排變速箱，除符合歐盟最嚴苛Euro 6 (E)排放法規，更可提供480匹充沛綿密的動力，另透過零組件輕量化的設計與E/P模式輔助下，可依不同路況，達到極致省油的能力，後軸避震為可調式氣囊空氣懸吊系統，除提供車輛平穩舒適，更可充分發揮第五輪升降調整的便利性。