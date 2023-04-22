為了強化台灣自我防衛能力，日前傳出美國將對台軍售400枚魚叉反艦飛彈。對此，國民黨台北市議員游淑慧發現，這筆866億元預算從編列、通過到執行，都有太多不合理，並質疑總統蔡英文有沒有打著危機之名，行搬錢之實？

外媒報導，美台商會會長韓儒伯稱美國海軍航空系統司令部（Naval Air Systems Command）將代表台灣與波音公司簽下合約採購400枚岸置魚叉飛彈。對此，自稱是「認真的數字控」的游淑慧昨(21)日在臉書指出，這筆866億元預算從編列、通過到執行，都有太多不合理之處。游淑慧質疑，蔡英文第一任期是8800億的錢坑計劃，第二任期則變成數倍規模的國防與防疫兩項燒錢巨獸，有沒有打著危機之名，行搬錢之實？

游淑慧指出，魚叉飛彈的採購緣起於在2020年8月，駐美大使蕭美琴在華府智庫演講時表示，為建構不對稱戰力，台灣正向美國磋商，採購岸置型魚叉反艦飛彈以及智慧型水雷，以防範中國大陸可能對台動武。

然而，當時有專家提出與國造岸基雄二、雄三反艦飛彈性能類似以及該項採購案是否與中科院打對台等質疑，蔡政府卻稱考量我國飛彈生產量能仍有欠缺，加上有緊急戰備需求，於是強行編列這項預算並且通過。游淑慧直言，國產武器相當優秀，卻因為要購買美國魚叉飛彈，造成預算排擠效應，導致國產武器研發期程被迫延後。

此外，游淑慧也質疑，美國販售的魚叉飛彈到底是哪一個版本？據調查一開始國防部說是射程400公里的「增程型」魚叉飛彈，但美方國防安全合作局（DSCA）公布的，卻是傳統彈種，「買到美國戰力一半的飛彈，這戰力足夠能保護台灣嗎？」游淑慧痛斥蔡政府只敢對美國言聽計從，美國說什麼就照單全收，干擾我們國防自主發展的機會。