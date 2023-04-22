明星夫妻檔陶晶瑩（陶子）、李李仁結婚18年，育有1子1女，家庭圓滿、幸福。忙於演藝事業的同時，陶晶瑩也有經營YouTube頻道，近日暢談私密房事，透露和老公若累到無力辦事，會互相按摩增添情趣。

陶晶瑩最近邀請黃瑽寧小兒科醫師，一起拍片探討夫婦保鮮感情之術，兩人被問到「沒有性愛生活要怎樣才會感到幸福」，陶晶瑩表示性愛很廣泛，不只是生殖器官的接觸，撫摸、擁抱、按摩等都包含在內。

陶晶瑩舉例分享，有時候和丈夫李李仁累到沒辦法行房時，會互相按摩，「按摩時會適當吃一些豆腐，那我也非常樂意讓他吃豆腐」，因此她建議夫妻們可以依照當下的體力去協調房事。

兩人進一步探討，提到有些夫妻分房睡是因為某一方太吵，陶晶瑩表示她和李李仁就是如此，「我只會打呼，他是會打呼、磨牙和捶床」，以前全家一起睡覺時，小孩還會被李李仁嚇醒。

陶晶瑩、李李仁19日出席代言的按摩椅品牌發表會，對於老婆先前受訪表示夫妻最近各忙各的，「炒飯」次數減少，李李仁解釋現在已不年輕，維繫感情的方式不一定只能仰賴親密行為，「我覺得有的時候靠一個關心、一個問候，可能比衝上去抱緊她擁吻，她可能會更滿足」，陶子認同地說：「現在都靠心動」。