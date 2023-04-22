女子的車輛在路上一路狂飆，數度擦撞一旁水泥邊坡，留下嚴重摩擦痕跡，車身搖搖晃晃之下，最後直接往海裡衝入。（翻攝畫面）

新北金山區今(22日)一名40歲的女子下午疑為躲警方酒測，遭臨檢時突然快速駛離，警方在後面追逐，女子車輛在路上一路狂飆，數度擦撞一旁水泥邊坡，留下嚴重摩擦痕跡，車身搖搖晃晃之下，最後直接往海裡衝入，巨大水花嚇壞員警，消防在30分鐘內將車吊起，女子已失去生命徵象送醫。

金山警方今日下午1時27分許在金山區環金、中正路口處理一起交通事故，結果肇事車輛的女性駕駛為避免遭警方酒測，突然跳上車加速沿環金路往中正路方向逃逸。

警方見狀立刻呼叫線上警力展開圍捕，結果逃逸車輛在當日下午1時38分從金山區磺港漁港墜入海中，警方見狀趕緊呼叫消防救援。

新北市消防局獲報後，出動消防車、船艇以及21名消防人員趕赴現場救援，當日下午2時許將將肇事車輛從深達4公尺的海底拉出，並救出已因外傷而失去生命徵象的女駕駛，緊急送往台大醫院金山分院救治。

警方調查，該車的車主為設籍在高雄、居住在桃園的林姓女子，目前尚未確認是否與駕駛為同一人，酒測值也尚未測出，詳細事故原因仍有待警方釐清。

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