過去100多年來，美國美樂啤酒使用「啤酒界的香檳」作為廣告詞，宣傳旗下的Miller High Life啤酒，然而這樣的作法讓真正的香檳業者感到難以接受，因此比利時海關昨（21）日將2千多罐美樂啤酒予以銷毀。

比利時海關21日以侵犯原產地為由，將2千多罐美樂啤酒予以銷毀。

根據《衛報》報導，德國移民費德烈美樂（Frederick Miller）於1855年在美國成立了美樂啤酒廠，1903年推出High Life啤酒，最初以「瓶裝啤酒界的香檳」作為行銷口號，後來簡化為「啤酒界的香檳」，稱呼沿用至今已有近120年歷史，在美國大受歡迎。

不過根據歐盟法規規定，手工食品、葡萄酒和烈酒必須遵守嚴格的地理名稱規範，以確保來源和品質，任何違規商品都被視為是假貨。根據歐盟2020年統計，上述商品每年市場價值近750億歐元（約新台幣2.55兆元），葡萄酒占了其中一半。

美樂啤酒的廣告標語侵犯了香檳業者的權利，因此在法國香檳國際專業委員會（Comité Champagne）的要求下，比利時海關銷毀了2,532罐High Life啤酒。委員會執行主任戈瑪黑（Charles Goemaere）表示，這些啤酒的銷毀「證實了歐盟對原產地名稱的重視，也是對香檳製造商保護其商品名稱的鼓勵。」

據悉，這批遭到銷毀的啤酒原定運往德國，買家知道比利時海關的決定後沒有提出異議。擁有美樂品牌的美國啤酒廠Molson Coors則表示，為自家的啤酒感到驕傲，但會尊重當地法規，也未來希望有機會能邀請歐洲朋友到美國來，一起為High Life啤酒乾杯。

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