近日新北市傳出槍擊案，行政院長陳建仁昨（21）日點名「希望新北市政府能夠負起責任」，挨批甩鍋地方。陳建仁今又改口表示，警政署已掌握到幕後的操縱者，要求警政署一定要跟地方政府合作，做好掃黑肅槍。政治評論員謝寒冰批評陳建仁心態如此偏頗、毫不隱藏，還能對他有什麼期待？謝寒冰也直言，本來大家對陳建仁就沒期待，因為現在是垃圾時間，只好讓敗戰投手出來混一下而已。

近日新北市傳出槍擊案，引發民眾對治安的恐慌，但行政院長陳建仁昨（21）日點名「希望新北市政府能夠負起責任」，挨批甩鍋地方。陳建仁今（22）日受訪時改口，警政署已掌握到幕後的操縱者，要求警政署一定要跟地方政府合作，徹底的來找出源頭，做好掃黑肅槍，使得人民的生命安全及身家安全得到最好的保障。

對此，政治評論員謝寒冰今在中天電視《周末大爆掛》表示，民進黨向來就是「有功我搶，有過你扛」，陳建仁就是甩鍋心態，準備看笑話。

謝寒冰直言，治安是中央警政署在管，陳建仁昨天被罵翻，今天改口是警政署與地方合作，又特別強調警政署已經找到線索。

謝寒冰質疑，這時怎不說新北市那邊有線索？為何特別強調警政署有線索？如果案件本來就是警政署該辦，為何要去怪新北市？如果案件是新北市和警政署一起合辦，有功勞怎不提新北市？

謝寒冰批陳建仁心態如此偏頗、毫不隱藏，還能對他有什麼期待？不過謝寒冰也直言，本來大家對陳建仁就沒期待，因為現在是垃圾時間，只好讓敗戰投手出來混一下而已。