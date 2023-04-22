南韓人氣啦啦隊女神李多慧本月14日在中職初登場應援，吸引上千球迷進場一睹風采，還出現所有人為了搶拍她，在現場形成「手機海」的照片，足以見得居高不下的人氣，近來她在3年前穿著泳裝參加起亞虎隊的「涼水祭」影片也隨之曝光，只見全身濕透的她，傲人上圍若隱若現，讓所有人看得鼻血直流。

李多慧原隸屬韓國職棒「起亞虎」啦啦隊，來台加盟樂天女孩掀起一股「李多慧」旋風，也讓她昔日在球場上的影片被挖出，只見她反戴棒球帽，紮起兩根辮子，穿著藍色泳裝搭配黑色海灘褲，在舞台上隨著應援曲扭動身軀，熱力四射的模樣顯得青春洋溢，不過同時也得被球迷用水槍狂射，險些招架不住的她，不甘示弱舉起水槍反擊，未料遭到球隊吉祥物拿一壺水從頭上灌下，無奈表情格外顯得有趣。

李多慧穿泳裝參加起亞虎隊的「涼水祭」。(影片／ 스포츠디비 SportsDB Youtube)

李多慧在全身被噴濕後，傲人弧線若隱若現，畫面格外引人遐想，網友也紛紛留言：「怎麼可以欺負我們家多慧呢」、「笑起來真的好好看」、「這個畫面根本引誘人犯罪」、「可以每次看球賽時都玩一次嗎」，如今這支影片也多達11萬人觀賞。

李多慧日前結束來台首次應援後，在IG上以韓文、中文寫下：「初登板平安的結束了，感謝很多台灣粉絲的應援！讓我覺得很幸福也很感動」，接著更透露下次來台時間：「我們5月再見，樂天桃猿加油」，讓粉絲相當期待。