再過8天迎來5月，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖猴、虎、兔、蛇在5月桃花運將超級旺，其中生肖猴在社交場合中能遇心儀對象並迅速進展關係；生肖虎能或異性表白順利在一起；生肖兔單身者溫柔善良的個性，吸引到異性目光進而展開追求，有伴者能觀察到另一半需求給予關懷和支持；生肖蛇則是社交場合中談話幽默風趣，吸引異性上前搭話。

▍生肖猴

生肖猴天生有親和力，且人緣非常好，因此在5月桃花運將超級旺，不僅在社交場合中能展現自己的專長，得到許多異性的關注，甚至能遇到心儀的對象，並迅速發展關係。

▍生肖虎

生肖虎在5月桃花運將超級旺，不僅在事業上能與異性同事有良好的互動，更有望在社交場合中展現獨特魅力，來吸引異性靠近。近期也有機會得到對方的告白，並且順利在一起。

▍生肖兔

生肖兔在5月桃花運爆棚，單身者對愛情抱持著美好想像，且天生溫柔善良的個性，能吸引許多異性目光進而展開追求；有伴者則是能敏銳觀察到另一半的需求，並給予關懷與支持。

▍生肖蛇

生肖蛇在5月將獲得愛神眷顧，他們天生聰明具有獨特的魅力，能順利遇到心儀的對象，更有機會在社交場合中因談話幽默風趣，而吸引到許多異性前來搭話，非常幸運可好好把握。