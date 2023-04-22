台南市經濟發展局前局長陳凱凌涉及多起弊案遭到偵辦，不料近日還爆出接受廠商性招待，遭檢方以貪汙、財產來源不明、洗錢等罪起訴。媒體人黃揚明指出，民進黨內類似的政治人物不少，黨主席賴清德過去的人設一直以來形塑成剛正不阿，「會不會夜路走久碰到鬼」。

黃揚明今（22）日在節目《大新聞大爆卦》中指出，除了陳凱凌叫外送，綠營類似的案件還有前行政院發言人陳宗彥被爆出接受業者性招待涉貪、前總統府發言人丁允恭涉及性騷案件、前桃園市經濟發展局局長朱松偉接受賄賂還索要威而鋼，用文雅的說法就是「歪哥國家隊」。黃還稱，都說民進黨很會表演，在野黨不要連表演都不會，挖出綠營過去的弊端，未來對在野黨是一個很大的挑戰。

此外，黃揚明還提到，賴清德現在支持度表現不錯，大家都能理解為什麼，因為他一當上黨主席，就很快的跟黑金、賄選、貪腐切割，「切割本身沒有問題，根本的問題是夜路走久了，會不會碰到鬼，會不會有一天有人出來咬一口，說不要跟我切割，因為我跟你有關。」

因為賴清德過去的人設就是清廉、正義、務實的台獨工作者。黃揚明指出，賴給外界形塑出剛正不阿的觀感，甚至13年前當立委的時候，走在路上還勸開車的人不要逆向，結果被人打一頓，這樣的人設會不會崩壞不知道；但賴清德過去在台南的官員，有貪污、舞弊是確實存在的。