一名女網友說她產後因餵母乳量少，每次擠母乳都讓她崩不已、身心俱疲，但婆婆卻堅持要她親餵，還怪她吃太少才導致量少，她最後聽從醫師指示打退奶針，沒想到婆婆一早得知後怒搧她巴掌，而丈夫竟也支持親餵，她崩潰說「我臉上的巴掌熱度猶存，沒想到更痛的是我的另一半也這樣對我」。

該女網友在Dcard發文，她產後3周因為母乳量少、常塞奶，每此只擠出40至50毫升，每4小時擠一次讓她疼痛不已，常便擠邊哭，婆婆卻總怪她吃太少才導致奶量少，並不斷灌輸她親餵母乳的好處，但她每天為了擠奶睡眠不足、心情憂鬱，甚至毫無食慾、常躲起來偷哭。

該女網友說後來醫師建議打退奶針，讓孩子喝配方奶，強調不影響孩子發育，但婆婆堅決反對她退奶，她在打針當天早上遭婆婆賞耳光，婆婆罵她忤逆長輩，而丈夫見狀趕緊安撫母親，建議原PO繼續親餵，認為母乳比較好，「我臉上的巴掌熱度猶存，沒想到更痛的是我的另一半也這樣對我」。

其他網友留言「如果我女兒遇到這種事，我一定去翻桌」、「妳現在給我站起來，去甩妳婆婆一巴掌，小孩帶走」、「如果我是妳爸，我一定衝去打妳婆婆巴掌」、「去驗傷，該提告就提告，沒人可以打你巴掌，家暴零容忍」、「如果你一個人養得起小孩就可以離了，配方奶跟母奶長大了其實根本差不多」、「什麼爛母子，你丈夫根本是個沒擔當的豬隊友」。