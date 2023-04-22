公路客運經營困境可望解套！近年來客運掀起停駛潮，低廉票價是一大障礙；公路總局表示，近日客運公會擬定的一般公路成本檢討案已送交通部待審，費率漲幅約9％，目前國內有392條公路客運路線及152條國道客運路線，總計544條路線受衝擊。但也有可能不動票價，而將票價短收的部分由政府補貼給業者，採取類似台北市公車的做法。最後如何做，仍待交通部決定。不具名業者研判，「票價不漲、運價漲」，公路總局買單，業者和乘客皆大歡喜，「這是大選年民進黨政府很有可能的作法。」

近日多家客運減班甚至停駛，票價問題又浮上檯面。本報昨（21）日詢問公路客運票價調漲進度，公路總局副局長張舜清表示，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會已將一般公路客運18項成本檢討案，送進公路總局，4月7日開過客運審議委員會，4月18日報交通部，按照以往正常程序，交通部會把案子交到運研所底下的費率審議委員會。不過張舜清表示，也有可能是不動費率，就是票價不動，但還是核可該漲上去的成本，票價短收的部分由政府補貼，「就像是台北市公車的作法。」最後如何做，仍待交通部決定。

目前民眾搭雙北市公車，每段票扣款15元，不過業者實際收到23.4704元，兩者價差由市府編列預算補貼。原本運價是19.3196元，經雙北市政府協議，去年10月1日起同步實施新運價。

至於國道客運運價，是依燃料、車輛折舊、通行費、站場租金等18項成本精算，每2年可檢討一次，政府訂定運價上限後，業者再自行訂定票價，最高不得超過運價上限。不過該運價從民國95年8月至今，已將近17年未調整，仍在委外研究當中。

國道客運業者表示，短程通勤國道路線是有客源的，但因為要走國道，規定不能賣站票，加上只有去程載滿，回程都是空車，所以成本很高，票價卻很低。以某客運南港到八堵為例，票價僅26元，連民眾都覺得太便宜，願意多付錢；同樣路線如果是北市聯營公車，可以三段收費收69元。由於國道客運票價長年凍漲，業者只要開出1班就賠1班，「載得愈多、賠得愈多」，自然無意經營。

業者表示，解讀公路總局的說法，再看看現在萬物齊漲，又是選舉年，很可能最後是客運票價不動，運價調漲，差額由公路總局吸收。「有前例可循啊，去年選舉年，雙北公車運價漲了3元多，完全由雙北市政府吸收；難道當時的雙北市長侯友宜、柯文哲比較會做人，現在的閣揆陳建仁和交通部長王國材就比較不會做人？」反正又不是花他們自己的錢，就從交通部爭取到的200、300億元「1200月票特別預算」來出就好了，這是民進黨政府在大選年非常可能的作法，配套都想好了。