金門縣長陳福海(右二)在活動開始前也親至剝蚵現場，為參與體驗的民眾加油打氣。(于家麒攝)

副縣長李文良(一排左五)與眾來賓從蚵田挑上石蚵，正式為「千人剝蚵」體驗活動揭開序幕。(于家麒攝)

副縣長李文良(中)與眾來賓也下場同樂，體驗「一日蚵農」的剝蚵樂趣。(于家麒攝)

李文良表示他在小時候就有剝蚵經驗，一拿起蚵刀回憶立馬湧上心頭。(于家麒攝)

遠從日本來的遊客由美子(左)，特別前來體驗金門在地的剝蚵文化。(于家麒攝)

立委陳玉珍(右)也到現場體驗剝蚵與民同樂，在旁人指導下現剝一顆顆肥美石蚵。(于家麒攝)

不少親子一起參與剝顆體驗，享受天倫之際也能寓教於樂。(于家麒攝)

睽違3年後能再參加剝蚵活動，鄉親們踴躍捧場樂開懷。(于家麒攝)

體驗民眾剝起一顆顆肥美石蚵時，喜悅之情溢於言表。(于家麒攝)

一連兩天的2023金門縣金寧鄉石蚵文化季活動今(22)日開幕，因疫情停辦睽違3年的「千人剝蚵體驗」活動上午於古寧頭北山出海口率先登場，吸引近千人共襄盛舉體驗「一日蚵農」之趣，一袋袋共6000公斤的新鮮石蚵擺滿桌任君剝食，還有遠從日本來的友人一同參與，搭配金門高粱酒大啖現剝蚵仔直呼「喔依細」！

金寧鄉石蚵文化季已邁入20週年，今年活動的大亮點就是睽違3年的「千人剝蚵」體驗活動回來了！一大早在北山海堤出海口便集結了近千位摩拳擦掌、躍躍欲試的鄉親，等不及要下場剝蚵嘗鮮；不少民眾還特地從台灣回來參加，甚至還有遠從日本來的遊客，特別前來體驗金門在地的剝蚵文化，現場十分熱鬧。

金門縣長陳福海一早在活動開始前也親至剝蚵現場為參與體驗的民眾加油打氣，希望大家努力的剝，把美味的鮮蚵滿載而歸。隨後由副縣長李文良、金寧鄉公所主任秘書王四川、金寧鄉代會主席黃文欣等人從蚵田挑上石蚵，正式為「千人剝蚵」體驗活動揭開序幕。

李文良也與來賓坐下來戴起手套，拿起蚵刀熟練的一顆接著一顆剝起蚵仔來。他表示在小時候就有剝蚵經驗，一拿起蚵刀回憶立馬湧上心頭。石蚵文化在金門流傳已久，未來將與金寧鄉公所、金門縣文化局共同討論，將這樣的在地傳統文化，申請列入文化資產，除了做傳承保存之外，也希望能藉此吸引更多的觀光客來金門體驗採蚵、剝蚵的活動。

金門籍立委陳玉珍隨後到現場體驗剝蚵與民同樂，在旁人的指導下現剝一顆顆肥美石蚵，現場還搭配起高粱酒現吃嘗鮮，吃完後直呼金門的石蚵就是天然新鮮，吃起來味道濃郁，歡迎大家相約一起來金門吃海蚵。

金寧鄉公所表示，千人剝蚵體驗活動採自由入座方式，今年準備了400桌共1200個座位，提供6000公斤的新鮮帶殼石蚵讓鄉親剝個過癮。因應20週年，鄉公所還特別與古寧頭社區發展協會合作，準備了1400碗蚵仔麵線，加碼提供給參與活動的民眾嘗鮮。

今年的石蚵文化季活動，除了上午率先登場的剝蚵體驗，主活動首次移師至金門大橋慈湖端廣場舉行，一連兩天從下午2時30分開始一直持續到晚間21結束。現場除了一連串社區文化精彩表演外，還有小朋友喜歡的大型遊樂設施及多項親子闖關DIY體驗活動、美食園遊會、歌唱魔術等。開幕儀式將於今天晚上7時舉行，晚間還有星光酒bar活動，讓白天與夜晚呈現完全不同的氛圍，變化多樣、精彩不間斷，歡迎民眾踴躍前往參加，享受一年一度石蚵文化季帶來的魅力。