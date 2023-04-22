這道料理你敢吃嗎？一名男網友表示，近日帶女友去鵝肉店用餐，女友看到「鵝頭」上桌時嚇了一跳，當他啃完鵝脖子，準備要吃鵝眼睛、鵝腦的時候，女友竟然瞬間吐了一地，讓他感到不解，「有這麼恐怖嗎？」貼文一出，引發兩派網友熱烈討論。

原PO在論壇《Dcard》以「女友嚇到又哭又吐」為題發文，表示日前和女友去鵝肉店吃飯，因為他沒什麼胃口，只點了一盤鵝頭，女友則吃鵝肉麵和燙青菜，沒想到鵝頭送上桌時，女友似乎有點嚇到，但原PO沒有多想，仍開心地啃著鵝頭。

原PO表示，啃完脖子之後，「接下來當然是鵝頭的重點，腦跟眼睛」，當他拿起鵝頭準備吸鵝眼睛時，已經吃完整碗麵的女友竟突然作嘔，下秒就把剛吃進去的麵和菜全吐在地上，讓原PO頓時不知所措，事後還特地為此上網發文請益，「真的有這麼恐怖嗎？」

貼文曝光後，有一票網友也覺得無法接受，留言直說，「第一次聽到會吃鵝腦跟鵝眼睛，好恐怖」、「是真的蠻噁心的，我看到可能也覺得不舒服」、「腦、眼睛、脖子、內臟類我都覺得噁」、「頭真的不行，看起來就很可怕」、「光聽敘述，我都想吐了…你還能吃的下去」。

不過也有另一派人力挺原PO，「眼睛要單獨挖出來吃才好吃，腦袋的豆花才是整隻的靈魂」、「還好吧！不就跟東山鴨頭一樣的概念嗎」、「女友有點反應過度了」、「有這麼誇張嗎，我也超愛鴨頭欸」、「看起來很好吃啊」、「鴨頭、鴨脖子也好好吃，我特別愛吃眼睛」。