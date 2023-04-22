「1500多坪的頭份保養廠去年8月處置掉了，前兩天全部點交完畢……」電話那頭，苗栗客運總務課長唐順峯的聲音疲憊而不捨表示「其實這幾年苗客每年都在賣地，新竹站和南庄站都賣掉了，只是這次頭份保養廠是最大一塊。」苗客全盛時期有86條路線，現在只剩下20幾條路線，去年及今年分別有11條及12條路線許可證已屆期，業者「求解脫」，主管機關卻不同意停駛。

與苗客同樣是1919年成立的新竹客運，到去年底有90條路線、員工328人，營運範圍從台北到台中，跨大半個台灣；竹客34條路線許可證去年9月12日到期，公路總局同樣沒點頭。竹客表示，每天一開門就是虧損，去年虧1億多元，快喘不過氣來，所以也拜託公路總局允許他們縮小規模、調整體質。

客運最大宗客源是學生，但因為少子化，苗栗縣學校已倒閉多所，苗栗縣更是人口連年負成長，從2014年的高峰56.7萬人跌到今年3月53.5萬人，不到9年跌掉逾3萬人、約5.68％。人口直接影響載客量，唐順峯說，苗客今年光是第一季就虧損約2280幾萬，即使加上公路總局補貼，預估今年也要虧損6000萬以上；現在只期待政府協助吸收虧損，並「給大家一個痛快」，讓苗客不再續營。

唐順峯說，苗客想過很多轉型方案，例如做百貨公司、大賣場或高鐵接駁車，但接駁車僅能維持不虧本。像新竹巨城百貨免費接駁車之前招標，但竹客已做了12年，苗客不願搶竹客生意，「我們老闆說，那太沒江湖道義！」至於高鐵接駁，已有金牌客運在做，且高鐵本身也虧損。

竹客則表示，竹客的市區客運13條路線原本不續營，新竹市府3月1日起將每車公里成本從46.666元調漲到52.174元，因此會再續營1年；另竹客的新竹縣快捷公車申請不續營，新竹縣政府就公告、招標，已有業者接手。目前僅剩公路總局尚未處理竹客的公路客運部分，也未公告。

竹客表示，路線許可證到期，但沒有其他業者接手，竹客基於服務大眾，暫時「代駛」，但代駛總得有個期限；且代駛期間是否補貼業者成本？規範都應明確。最糟是時間到就停駛，但這是兩敗俱傷，大家都希望和平移轉，才是雙贏。

公路總局副局長張舜清表示，竹客和苗客去年就說不想經營，或是停駛部分路線，「但以公路總局的角色，不太可能讓業者直接停駛，因為衝擊太大！」因此公總正副局長都分別拜會過竹客和苗客。

張舜清說，目前竹客的路線都還維持住，少數可以馬上整併路線者都已經處理了。新的運價成本已經報到交通部待審議，另外3月起也持續辦理大客車人力媒合。苗客的部分比較單純，就是虧損，運價調整對他們有幫助，另也重新檢討少數重複的路線，補貼審議時也會處理。