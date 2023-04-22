大陸全國政協副主席、前香港特首梁振英表示，香港《基本法》清楚界定區議會屬地區諮詢組織，考慮到相關職責範圍，區議會沒必要由選舉產生，也不一定要全部選舉，正如房委會和市建局等具行政權力的諮詢組織一樣，亦非由選舉產生。

他在一個電視節目說，民選不一定代表進步，過去有民選的立法會就是大幅倒退，《香港國安法》生效前，有人在區議會動員，以「農村包圍城市、區議會包圍立法會」的方式，癱瘓政府施政，是違反國安法，區議員要嚴格按《基本法》規定行事，不能做違反國安、香港政權或國家政權的事。

梁振英還質疑，現在立法會議員發聲的次數不足夠，他們不能夠懼怕西方國家，或者已潛逃台灣和海外的反對派。他以「羊村繪本」為例，指去年9月，有發布繪本的人士已被定罪，法官判刑時已作出完整及詳盡的判詞；但近日有潛逃海外的人士，包括前香港眾志副主席鄭家朗，以及前立法會議員羅冠聰等，錄製繪本的有聲書，他反問議員和政黨有否就事件發聲。他強調，有聲書比繪本的危害更大，會荼毒香港青少年，影響他們對國家及國安的看法，有需要提防。

他自行統計發現，英國、澳洲、加拿大、美國及台灣，共有逾百個由港人或西方組織的群組或網路平台，包括有前《蘋果日報》的新聞工作者，在台灣組織網路新聞媒體，相關影響不少於2019年「黑暴」期間，絕不能掉以輕心，指港澳辦主任夏寶龍提出的警示，並非無的放矢。

梁振英又以反修例事件為例，指有接送官員的車改用「民牌」，讓外界不知道是政府車輛，不會針對車內乘客。他形容，這種做法沒有鬥爭精神和犧牲精神，是長他人志氣，滅自己威風，要直接面對反對勢力，強調最終都是「邪不勝正」。