有網友發文稱孩子在內湖某托嬰中心被粗暴對待，身上有多處瘀傷，感到很心疼，北市社會局也證實，內湖區某私立托嬰中心有2案疑似不當對待通報案件，社會局表示，將召開專案會議，邀專家學者認定，針對疑似不當對待的行為人，已要求停職接受調查。

有網友在ptt上發文表示，自己的寶寶在內湖某托嬰中心被粗暴對待，3月30日時身上多處瘀傷，調閱監視器才發現托嬰中心老師粗魯強迫孩子睡覺、喝奶，且事情曝光後發現還有其他孩子受害，也稱該托嬰中心是新開的，還沒有任何評鑑資訊，但其他連鎖店家評鑑都是優等，質疑官方評鑑結果無法讓家長安心。

社會局指出，內湖區某私立托嬰中心2案疑有不當對待通報案件，第一時間即至該中心調查及調閱監視畫面，並要求機構提供事件發生日前1個月的錄影畫面檔案，徹查平日托育人員照顧情形，及訪查相關人員。

社會局表示，本次通報的托嬰機構為連鎖系列，已無預警方式至其他連鎖機構加強查察中，除現場觀察師生互動、師生比等有無符合相關規定外，同時抽查監視器畫面瞭解不同日期與時段的照顧情形，確認該機構是否有違法， 保障嬰幼兒托育品質及安全。

社會局也說，如確認托育人員違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，對兒童有虐待或不正當行為，將依情節輕重處以親職教育輔導或6萬至60萬元罰鍰，並公布其姓名，若情節嚴重者，不排除主動移請司法單位調查。

社會局表示，如托嬰中心違反第83條，有虐待或妨害兒童身心健康，經查證屬實將處6萬至60萬元罰鍰，並命限期改善，屆期未改善者，得按次處罰，情節嚴重者，得命其停辦一個月以上一年以下，並公布其名稱及負責人姓名。