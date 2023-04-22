42歲安以軒和51歲德晉集團主席陳榮煉結婚6年，育有1子1女，去年初驚傳陳榮煉涉嫌非法經營賭場被逮，昨(21日)一審判決出爐，澳門初級法院判以14年有期徒刑，陳榮煉身上共有83條罪名。陸媒報導，消失446天的安以軒昨並未出庭聽取判決，有其他幾名家人現身庭外等候，但陳榮煉並未跟他們交談。

繼娛樂大亨「洗米華」周焯華2021年年底被逮後，去年初陳榮煉也因涉及洗錢、非法賭博等罪名無預警遭捕，出庭時陳榮煉強調公司沒有「賭底面」，並與另一名涉及「賭底面」的陳姓員工切割，表示該男非他旗下員工，上月完成結案陳詞時，陳榮煉更打起親情牌，表示自己被捕後，家中90歲老父偷偷以淚洗面，一對兒女更是常問太太：「爸爸什麼時候回來？」盼以此減低量刑。

陳榮煉在大陸有5間公司，其中2間已經吊銷。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

今年1月，周焯華因領導犯罪集團、不法經營賭博、詐騙等合共162項罪名成立，遭判刑18年有期徒刑，昨陳榮煉的一審判決出爐，以涉不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等83項罪名，被判處14年有期徒刑。《紅星新聞》報導，該案總共有9名被告，昨只有陳榮煉出庭，期間有幾名家人出現陪同，而安以軒始終未現身，她的微博設定為「僅展示半年內的微博」，已446天未發文的她，如今微博空白一片。

另外，據《鳳凰網娛樂》報導，用「企業查」APP可知陳榮煉的事業版圖不僅在澳門，在大陸也有5間公司，目前3間公司狀態顯示為「存續」，包括聯鑫（福建）房地產開發建設有限公司、萬地鑫（福建）房地產開發有限公司、珠海市德晉電子科技有限公司，另有2間公司則是改為「吊銷」，如江門市金泰鋼材有限公司、珠海惠風環保技術有限公司，但不清楚其註銷的時間點，而除了上述公司外，其實陳榮煉從2020年5月到8月期間就動作頻頻，紛紛退出大陸多家公司法定代表人及高管職位，不知緣故。