此次徵才活動參與者參與熱烈，除興大學生、校友外，也吸引眾多求職民眾共襄盛舉。興大校長薛富盛、學務長楊靜瑩、管理學院院長謝焸君、生涯發展中心主任張厚謙主任等長官特別親臨活動會場。

薛富盛表示，各界對本校辦學績效及人才培育的肯定，優質廠商來到中興大學找尋好的人才，伴隨著求職旺季的到來，相信不只是興大的學生及校友，所有的求職者，都能夠適才適所，順利就業，並感謝台中市政府持續與興大合辦就業博覽會，今年已邁入第20年，雙方為提升中部地區就業率及產業競爭力而共同努力。

楊靜瑩說，興大為增進學生就業與職場適應能力，及回應學用合一的教育方向，透過與各大企業進行多項產學合作、興學塾企業導師等方案的執行，目前都已經獲得了顯著的成果，為 該校同學闢建出從校園到職場的康莊大道。

此次活動採取實體與視訊雙軌制方式辦理，共有聯亞科技、金典酒店，及永豐餘等4家廠商提供視訊面試機會，求職者亦可透過虛擬實境體驗了解職場工作環境，及面試穿搭建議。此次活動除滿足企業的人才需求，亦讓求職者覓得好的工作機會，共創雙贏局面。