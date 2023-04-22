來自全台上百位老師參與設計學習論壇。 （廣達文教基金會提供）

新北板橋國小 ，小大師導覽。（廣達文教基金會提供）

廣達文教基金會執行長徐繪珈。（廣達文教基金會提供）

頭綁著馬尾，個頭小小面帶甜美笑容的小女生，正用她清晰的口條向觀眾導覽解說著：台灣在面對高齡化人口逐漸改變社會結構的當下，多數高齡者因體力衰退失去生活競爭力，健康也亮起紅燈。她穩重的接著說：這群曾經默默撐起社會穩定發展的長者，為今天社會奠定了安居樂業的基礎，隨著他們年齡老化，缺少穩定經濟來源，除了政府社福政策的配套實施外，更需要教育傳播來喚醒每個人的愛心關注。

這是由廣達文教基金會今起在華山文創園區舉辦的「無礙無齡-廣達設計學習論壇暨成果展覽」現場一隅。愛是天生的，但「愛心」的流露卻亟需要靠培育而來，在教育環節上，除了給予思考學習、技能訓練，更重要的是建立起養成和諧有愛的價值體系。近年，台灣中小學教育現場掀起一波波由老師帶領學生開啟「設計學習」思維的風潮，讓孩子在「學中做」、「做中學」，既培養問題思考與解決的能力，同時激發實踐「愛屋及烏」兼具「人溺己溺」的精神。

引進、研發、推廣，並將這項創新教學理念帶入校園的廣達文教基金會，十年來影響力逐漸擴大，不但把傳統課堂著重教師台上不斷講的教學模式，轉換以學生為主，教師從旁指導，也讓學生建立起主動思考，勇於表達的雙向互動模式。廣達文教基金會執行長徐繪珈受訪時表示，自教育部108新課綱提倡素養導向開始，廣達「設計學習」計畫立即扣準世界趨勢，抓住SDGs聯合國永續發展目標，已連續三年關注「高齡」議題，以孩子自身觀點、探究，打造突破年齡限制、創造無礙通用的生活。

繼109學年推出「逆轉高齡的社會與人生」、110學年「超潮耍老派」之後，今年以「無礙無齡」為題，分「空間無礙，幸福無齡」、「生活無礙，自在無齡」、「智慧無礙，美好無齡」三大領域，讓以孩子為主的團隊，持續發揮為高齡化社會建構有愛有關懷的創造力。廣達文教基金會今年共選出基隆長樂、港西國小，台北光復國小，新北板橋、屈尺國小，桃園武漢國小，竹市磐石國中、竹縣興隆國小，苗栗大倫國中、僑樂國小，台中教育大學附設實驗國小、永安國小，嘉義縣義竹國中、柳林、美林國小，嘉義市港坪國小，臺南市山上國中、二溪、保東、月津、漚汪、開元、大甲國小，高雄五福國中等二十四所學校學生優秀成果，依慣例舉辦年度論壇及展覽。

現場展覽體現出孩子的創造力是不容小覷的，三大領域集體構思及完成的成果稱得樣樣精采，如「空間無礙」，新北市屈尺國小規劃設計出一個前所未見的「宜齡家園，馨居落成」專題，切入「社區營造」，找出老人可以得到照顧，年輕人可以得到就業機會，並提出解決改進的方案。嘉義市港坪國小以「童年無際，齡感無限」為題，打造出具未來性，空間無礙且滿足跨世代無齡的幸福公園。

「生活無礙」，苗栗縣僑樂國小充分結合「廣達游於智」科技教育研發的Quno教具，創造「愛的支援前線」，協助阿公阿婆生活更自在，透過機電整合做出「老人跌倒求救鈴」、即時傳送需求與改善睡眠品質的「老人夜間呼叫鈴」、結合錄音筆功能陪伴老人的「陪伴鴨」。新北市板橋國小透過跨世代共有的寂寞心理狀態，理解寂寞不專屬於高齡，組建「寂寞D-Day」團隊解讀和探究寂寞，從中找出適用全年齡的解方「陪伴」與「關懷」，最終具體創造出一個前所未見的「寂寞解方盒子」。

「智慧無礙」桃園市武漢國小發揮煉金術師「土、水、風、火」創念元素，規畫「無限概念」、「診魔咒」、「配解方」、「煉成術」四個方向，透過與長者訪談互動，記錄長者面臨生命困境考驗，如何以智慧歷練、態度創造全新的可能，在品讀他們生命故事同時，展現無礙智慧，最後編撰出一本「魔麗人生」的魔法書。

什麼是「廣達設計學習」？徐繪珈則分享，是以「任務導向學習」（Project-Based Learning, PBL）、「設計思考」（Design Thinking）為理論基礎，設定「年度主題」促使學校教師跨領域合作，打造學習任務，培養學生「關鍵思考」、「團隊合作」、「溝通能力」及「創造創新」的「4C」素養。

2023「無礙無齡」廣達設計學習論壇暨成果展覽，今明兩天（4/22-23）於台北華山文創園區公開展出。