近年來客運停駛潮。(簡立欣製表)

近年來客運經營艱難，從2年前的福和客運、阿羅哈客運相繼停駛；去年新竹客運、苗栗客運要求停止「代駛」路線（即許可證已到期，但因無人接手，由原業者繼續行駛）；今年以來客運更如骨牌般倒下，日統客運4條國道路線全收，緊接著，新竹客運、彰化客運、花蓮客運、桃園客運一條一條路線地停駛、減班，業者直嘆「看不到明天」。

因成本高漲，業者長年虧損，駕駛人力流失，客運業者不得不減班、併線，形成惡性循環；加上新冠疫情之後搭客運人數驟減，疫情前的2019年載客量還有1.3億人次，到去年直接腰斬只剩下6700萬人次，客運收入也從118億元掉到57億元，「開一班、虧一班」幾乎是全台客運的縮影。

不少客運公司雪崩式衰退。2021到2022年，半年內福和客運、阿羅哈客運相繼停駛；去年兩家百年老店新竹客運、苗栗客運各自提出不續營「代駛」路線34條及11條，新竹客運的許可證去年9月12日到期，苗栗客運是去年11月3日，但都被公路總局勸住。

今年以來情況更糟，春節之前，首先是農曆春節前，早已賣掉雲林斗六總站大樓的日統客運，宣布4條國道路線全部停駛，老董事長林義風含淚送走末班車；緊接著，2月之後新竹客運、彰化客運、花蓮客運、桃園客運，幾乎每個月、每周都有客運路線宣布停駛、減班。

業者表示，過去一條路線丟出來是大家搶著接，現在卻「避之唯恐不及」、「求放過」。像日前公路總局公告開放「桃園巨蛋-松山機場」國道客運新路線，該路線是桃園客運5116路線（桃園-松山機場）的再延伸，照講是通勤的黃金路線，不過幾家業者都無意願投標，跟「9026基隆-台北」的情況一模一樣。