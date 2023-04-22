4月23日為國際「世界閱讀日」今年國家圖書館正好成立滿90周年，22日國圖館長曾淑賢率德國、加拿大、捷克、波蘭、愛沙尼亞、立陶宛、新加坡等7國世界國家圖書館領導者到高雄市立圖書館參訪，高雄市長陳其邁也出席此盛會，喜迎國際賓客與國圖90周年慶。

國家圖書館在創館90周年之際，日前以「疫情衝擊為圖書館帶來改變的動力」、「智慧科技引領圖書館邁向服務新世界」、「圖書館實踐永續發展成為轉動地球正能量」及「跨域交流創造圖書館融合發展的新價值」等4個子題探討圖書館各面向服務與創新，藉此增進專業合作與國際交流，今年世界閱讀日，高市圖以「語言」作為主題，期盼閱讀能向多元發展，並提升高雄的國際能見度。

2014年高市圖落成開館，曾淑賢曾參與新總館擘畫參與，同為新總館建設的引領者，曾淑賢表示，時間飛逝，高市圖落成開館至今，從當年作為一座具有革命性的新總館如今無疑已進入下一個里程碑，當年從沙漠中開出一朵花，如今花朵已成遍地花園，聞見閱讀與文化的芳香，非常樂見在疫後重啟國際交流絲路，邀請來自世界各地圖書館領導者及學者專家，分享公共圖書館在新世紀所擔任的角色及重要性。

高雄市長陳其邁表示，「以知識為力量」做為城市持續發展茁壯的養份之一，以推廣閱讀為使命的圖書館，如何滿足讀者當下的閱讀與知識需求，是必須不斷思索創新的課題。高市圖同時也是國際圖書館協會聯盟（IFLA）的會員之一，非常高興能有這次的機會，透過國圖牽線與來自世界各地頂尖的圖書館領導者進行交流，期能透過實質的交流互動與文化體驗，讓高市圖成為世界可探的公共圖書館。

高市圖董事長暨文化局局長王文翠表示，市府長期積極推動文化外交，今年3月蘇格蘭愛丁堡市議長戴伊到訪高雄市圖交流、高雄與東京都世田谷區續簽文化交流備忘錄等，都展現了文化外交的耕耘碩果。感謝曾淑賢館長將國際重量級交流再度牽線到高雄，讓高市圖有機會在國際交流上展現近10年來累積的能量。本次聚會不僅是國際圖書館間的談話，更是各大圖書館的交流盛事，期能更精進業務，或在對圖書館有利的領域中攜手合作。