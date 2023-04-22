寶馬MINI道歉聲明。（翻攝MINI中國官方微博）

寶馬汽車（BMW）日前在上海車展免費送冰淇淋，但展場女性工作人員發放冰淇淋只給外國人，拒絕給大陸人，事件曝光後，引爆網友不滿，儘管寶馬公開道歉，但網友還是不買帳，BMW陷入「冰淇淋」公關危機，拖累20日股價暴跌逾4%，市值蒸發近30億歐元（約台幣1000億元）。最新消息指出，寶馬展場發冰淇淋的兩位女生已離職。

綜合陸媒報導，上海車展BMW MINI車商舉辦活動，有現場民眾拍到，MINI展場兩位負責發放冰淇淋的女性工作人員，一看到大陸民眾來索取就說發完了，但是當外國人去拿冰淇淋，工作人員不僅大方給，還很貼心地協助打開包裝。

這段影片在社群網站曝光後，引爆大陸網友怒火狂燒，也讓BMW股價慘崩，20日股價狂瀉4.33%至99.29歐元，市值蒸發近30 億歐元（約台幣1000億元）。

後來又有自媒體直播主到MINI現場直播時，遭展區工作人員推擠，多名保安強行架走，讓大陸網友更是大炸鍋，眼見事態嚴重，寶馬緊急在「MINI中國」官方微博發表道歉聲明稱，「內部管理不細緻和工作人員失職引起了大家的不愉快，對此我們真心道歉」。

周五（21日）「MINI中國」在官微發表第二篇道歉聲明，內容提到「在18、19號兩天，我們通過MINI App領券的方式，共發放了600份冰淇淋給到來到我們展台的朋友。事實上，除了每天300份的發放外，我們還預留了非常少的一部分給我們現場非常辛苦的同事，大家視頻裡看到的4-5個“老外”就是同事，他們佩戴了員工胸牌。」

對於兩名發冰淇淋的女生，寶馬MINI直言：「她們是剛剛踏入社會的年輕人，可不可以請大家給她們多點寬容和空間？就此我們再次致歉，虛心接受、認真改正。」

據寶馬MINI工作人員稱，兩名發冰淇淋女生屬於已離職工作人員，未來不會再出現在展台。