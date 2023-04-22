Vladimir Guerrero Jr. just launched his 4th of the season, 417 feet. #BlueJays pic.twitter.com/WoKbnyKNJi — Keegan Matheson (@KeeganMatheson) April 21, 2023

藍鳥明星重炮小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）將在2026年進入自由市場，以尋求職業生涯第一張頂級合約，不過他深切希望在藍鳥度過整個職業生涯，今（22）日小葛瑞洛賽前再度透過翻譯表態，自己永遠不會為洋基效力，「這是我個人的事情，得追溯到我的家庭，我永遠不會改變我的決定。」

根據《紐約郵報》記者金恩（George A.King III）推測，小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）會這麼厭惡洋基，可能與他的爸爸老葛瑞洛（Vladimir Guerrero）有關，2003年球季結束後，成為自由球員的老葛瑞洛有興趣加盟兩大豪門洋基和大都會，最終卻未能如他所願。

《運動畫刊》記者維爾達奇（Tom Verducci）透露，已逝洋基老闆斯坦布倫納（George Steinbrenner）在當年熱衷追求另一位明星外野手薛菲爾德（Gary Sheffield），老葛瑞洛最後選擇與位於西岸的天使簽約，在洛城的第一個球季就拿下美聯年度MVP、銀棒獎等榮譽。

小葛瑞洛去年接受電台訪問，強調自己喜歡在紐約打球，熱愛痛擊洋基隊，雙方本賽季首次交鋒，小葛瑞洛第一個打席就從洋基先發投手赫曼（Domingo German）手中敲出2分炮，用行動來證明對這支「邪惡帝國」怨念有多深。