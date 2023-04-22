台南市柳營區太康綠隧芒果節22日登場，義士路上1200餘棵的土芒果樹，開放免費採摘，許多人用綁著網子的長竹竿撈摘，體驗兒時「摃檨仔」樂趣，柳營區公所設置攤位，邀請樂團、街頭藝人表演及小農來展售。母親節將至，區公所也同時辦理模範母親表揚，現場不少人都攜家帶眷來參與。

母親節將至，區公所也同時辦理模範母親表揚。（柳營區公所提供／張毓翎台南傳真）

柳營區公所今天舉辦一年一度的太康綠隧芒果節，地點選在太康有機農場農業專區辦理，規畫有攝影比賽、寫生比賽、芒果樹下野餐等系列活動外，現場還有曼陀林樂團演奏、街頭藝人折氣球、舞蹈表演、闖關遊戲、奇美醫院免費健檢及按摩體驗、農產品展售及政令防災宣導，活動多樣有趣。

台南市長黃偉哲夫人劉育菁、市府副祕書長王揚智、農業局專門委員吳俊傑、民政局主祕楊雅苓、觀光旅遊局主祕盧振義、生展生物科技公司董事長陳威仁、柳營國中校長陳育生、柳營國小校長紀美娟、果毅國小校長林威旭及各里里長都受邀出席，市議員蔡育輝、沈家鳳還特別贊助寫生比賽獎品。

柳營區公所在現場舉辦適合親子同樂的趣味活動。（柳營區公所提供／張毓翎台南傳真）

柳營區長顏文穗說，柳營外環道路的義士路太康綠色隧道，有1200餘棵的芒果樹，目前正值土芒果開花結果時節，結實纍纍的土芒果掛滿枝頭，此次藉著芒果節活動，讓市民朋友重溫兒時摃檨仔的趣味，也推銷周邊德元埤荷蘭村、尖山埤渡假村等好玩景點。