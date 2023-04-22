台南市警2分局逮獲2毒品嫌犯，查獲300公克毒咖啡包。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

陳姓通緝犯將玩具槍藏在飯店房間的天花板內。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警2分局掌握陳姓毒品通緝犯藏身北區一家平價飯店內，21日前往逮捕時發現同房還有蔡姓男子，當場查獲300克毒咖啡包與吸食器，並在天花板內藏有2把槍，警方檢驗無破壞力，質疑為何大費周章藏玩具槍？

台南市警方21日獲報40歲陳男因涉嫌毒品案通緝，長期躲在一家火車站前飯店，情資顯示陳男可能隨身攜帶槍、毒，警方全付武裝21日行動。

警方趁陳嫌開門外出時，上前將其逮捕，帶回房間發現另有1名29歲蔡男同住，兩人稱是吸毒認識的朋友，房內一眼看到吸食器，同時在蔡男所有的袋子內，查獲一個厚實的白色信封袋，打開即發現裝有第2級毒品安非命2小包(2.43公克)、第3級毒品咖啡包80包(292公克)等毒品，共約300克。蔡男坦承持有吸食。

警方另在房間的天花板中查獲2把槍枝，將2槍帶回鑑定，發現是空氣動力，因動能不足無殺傷力，認定是玩具槍，質疑兩嫌為何如此大費周章藏玩具槍，兩人並無回應。全案調查後將蔡嫌依毒品罪嫌、陳男依照通緝犯一併移送臺南地方檢察署偵辦。

中西區夜生活發達，聲色場所多，毒品交易各自流竄，毒品查緝主力以各家派出所巡邏警力為主，許多員警抓毒績效名列前茅，平日派出所查獲的毒品量比偵查隊偵破的毒品量高出數倍，偵查隊掌握多件毒品溯源案件，除了近日破獲北區飯店槍毒案，另有數件毒品案件追查中。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！