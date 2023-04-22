日本藝術家曾山尚幸現場揮毫，吸引市民目光。（王志偉攝）

花蓮市公所今明兩天，在好客文化館舉辦「日本藝術家揮毫」暨「穀雨養生祭」市集活動。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所今明兩天，在好客文化館舉辦「日本藝術家揮毫」暨「穀雨養生祭」市集活動，由日本藝術家曾山尚幸揮毫，開幕會上，他揮灑筆墨寫下「緣」字，希望以「緣」結緣，和花蓮市締結美好的緣分。

市長魏嘉彥表示，2018年曾在松園別館請曾山尚幸題字，藉由這樣的緣分，這次活動再次邀請老師來到花蓮展演書法藝術，吸引不少觀光客和民眾慕名而來，齊聚在好客文化會館。

曾山尚幸來自日本新瀉，18歲罹患淋巴癌，因而與筆結緣，開始學習書法，他的創作不同於日本傳統書法的嚴謹，自創「Soyamax體」自由奔放、筆感厚實，他以「緣筆書家」之名，寫給世界各地的刺青店、寫給招牌店，這是他書法藝術的收入；也寫給陌生人，筆墨之間傳遞祝福，用街頭藝人的方式隨喜結緣。

曾山尚幸揮毫「人勤地獻寶，人懶地獻草」客家諺語，意思是，人只要肯勤勞就可得到土地所賜予的寶貝；懶惰則使田園長雜草，得不到任何的收穫。就是天下沒有白吃的午餐。此墨寶將存放於好客文化會館，讓民眾欣賞書法之餘，同時也能認識客家文化。

「日本藝術家揮毫」暨「穀雨養生祭」主題市集活動開幕，縣議員魏嘉賢、市代會主席李振瑋、代表蕭民隆、游政霖、莊依婕、田珍綺、里長林群上、花蓮市客家諮詢委員會主委張政勝等人到場與市民朋友同歡。

活動有書法家揮毫、五洲中醫養生講座、蔬食創意料理體驗，以及客語闖關抽好禮等。23日市集活動有瑜珈律動的療癒體驗、客家米食、手作等，適合親子同遊。